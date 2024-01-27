Yunus Akgün gol attı, Leicester turladı

Milli futbolcu Yunus Akgün’ün forma giydiği Leicester City, FA Cup 4’üncü tur karşılaşmasında Birmingham City’i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



FA Cup 4’üncü Tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. Rakibini 47’nci dakikada Vardy, 72’nci dakikada Yunus Akgün ve 88’inci dakikada Praet’in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı.

YUNUS’UN İLK GOL SEVİNCİ

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 2 asist yapan Yunus Akgün, Birmingham karşısında takımının ikinci golüe imza attı. Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.