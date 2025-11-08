Yunus Akgün Ne Zaman Sahalara Dönecek? İşte Son Durum!

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Yunus Akgün’ün fıtık operasyonu geçirdiğini resmi olarak duyurdu. Sezonun önemli bölümlerinde kadroya dinamizm ve hücum gücü sağlayan genç futbolcunun ameliyat haberi, hem sarı-kırmızılı taraftarları hem de milli takım takipçilerini yakından ilgilendiriyor. Peki Yunus Akgün ne zaman sahalara dönecek ve iyileşme süreci nasıl işleyecek?

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan duyuruda, Yunus Akgün’ün sponsor hastane Acıbadem’de başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Operasyonun, genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Galatasaray’ın açıklaması şu şekilde oldu:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

KASIK FITIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, milli oyuncuda kasık fıtığı tespit edildiğini daha önce kamuoyuna açıklamıştı. Operasyonun ardından tedavi süreci planlı şekilde ilerleyecek.

YUNUS AKGÜN’ÜN BU SEZON PERFORMANSI

Takımının önemli rotasyon parçalarından biri olan Yunus, bu sezon şu ana kadar:

13 maç

4 gol

2 asist

ile Galatasaray’ın hücum organizasyonlarına doğrudan katkı sağladı.

YUNUS AKGÜN’ÜN SAHALARA DÖNÜŞ SÜRECİ

Fıtık operasyonları sonrası iyileşme süreci; fiziksel uyum, ağrı düzeyi ve sporcunun kas yapısına göre değişiklik gösterebiliyor. Tedavi protokolünde genellikle:

İlk günlerde dinlenme ve ödem azaltma

Sonraki süreçte kontrollü fizik tedavi

Koşu ve dayanıklılık antrenmanlarına kademe kademe dönüş

yer alıyor.

Yunus Akgün neden ameliyat oldu?

Yunus Akgün’de kasık fıtığı tespit edildi ve bunun için cerrahi müdahale uygulandı.

Operasyonu kim gerçekleştirdi?

Operasyon, genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından gerçekleştirildi.

Yunus Akgün bu sezon nasıl bir performans gösterdi?

Yunus, bu sezon 13 maçta 4 gol ve 2 asist üreterek takımına hücum anlamında katkı sağladı.

Yunus Akgün kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Yunus Akgün’ün 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray, genç oyuncusunun mümkün olan en uygun sürede saha dönüşü için süreci yakından takip ediyor. Takım arkadaşları ve taraftarlar, Yunus’un güçlü bir geri dönüş yapması konusunda umutlu. Tedavi süreci planlandığı şekilde ilerlerse, milli futbolcunun yeniden forma rekabetine katılması bekleniyor.