Yunus Akgün sakatlandı: Ajax maçında yok

Galatasaray'ın Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı oynadığı maçta sakatlanan Yunus Akgün'ün Ajax maçında sahada olması beklenmiyor.

HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre, kasık bölgesinde ağrı bulunan ve buna bağlı olarak Trabzonspor maçında oyundan çıkan Yunus Akgün’ün MR’ı çekilecek. Akgün'ün Ajax maçında riske edilmesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın son dönemdeki başarısında önemli pay sahibi olan Yunus, bu sezon şu ana kadar çıktığı 13 maçta, 4 gol, 2 asist kaydetti. Yunus geçen sezonki şampiyonlukta da önemli rol oynamıştı.