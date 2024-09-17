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Yunus Akgün siftah yaptı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Gaziantep FK’ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 23:55
  • Giriş: 17.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 18.09.2024 01:01
Kaynak: İHA
Yunus Akgün siftah yaptı


Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park’ta Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Michy Bathuayi’nin verdiği topu alan Yunus, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi.
24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Süper Lig’de 5 maçta da forma giyen Yunus 2’sine 11’de başladı.
Karşılaşmada 11’de görev alan Yunus Akgün 72. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

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