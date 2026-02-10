Yunus Akgün'ün talipleri artıyor

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, geçen sezon yakaladığı yüksek formu yeni sezona da taşıdı. Milli futbolcu, performansıyla hem teknik heyetin hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu sezon ağırlıklı olarak kanatta görev yapan Yunus Akgün, zaman zaman 10 numara pozisyonunda da forma giydi. Yeni mevkisinde de etkili bir görüntü sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, hücumdaki yaratıcılığıyla fark yaratmayı başardı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN TAKİBİNDE

Daha önce Leicester City forması giyen Yunus Akgün’e Avrupa’dan ilginin arttığı belirtiliyor. Roma, Napoli, Everton ve Stuttgart’ın, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Bodo/Glimt maçına gözlemci gönderdiği ifade ediliyor.

İtalya’dan Atalanta’nın da Yunus Akgün’ü yakından takip ettiği, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Juventus karşılaşmasına da gözlemci gelmesinin beklendiği aktarıldı.

VİTRİN BÜYÜYOR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmesi ve A Milli Takım’ın Dünya Kupası bileti alması, Yunus Akgün için önemli bir vitrin olarak görülüyor. Başarılı futbolcunun bu organizasyonlardaki performansıyla taliplerinin ve piyasa değerinin daha da artması bekleniyor.

Galatasaray cephesinde ise altyapıdan yetişen oyuncu için net bir duruş var. Sarı-kırmızılıların, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yunus Akgün ile yola devam etmeyi planladığı öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Yunus Akgün, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.