Yunus Elitaş kimdir? Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş'ın hayatı ve kariyeri

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla birlikte kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni başkanı olarak atanan Elitaş’ın kariyer geçmişi, daha önce üstlendiği görevler ve kamu yönetimindeki deneyimi merak konusu haline geldi. Peki, Yunus Elitaş kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur ve kariyerinde hangi önemli adımlar yer almaktadır?

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

Yunus Elitaş, 1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray’ın Ağaçören ilçesindendir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlayan Elitaş, genç yaşlardan itibaren kamu maliyesi ve ekonomi alanına ilgi duydu.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Yunus Elitaş, mezuniyetinin ardından kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptı. Daha sonra kamu kariyerine yönelerek Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almaya başladı.

YUNUS ELİTAŞ’IN EĞİTİM HAYATI

Lisans eğitimi

Yunus Elitaş, lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Bu eğitim süreci, onun maliye, bütçe yönetimi ve kamu ekonomisi alanlarında uzmanlaşmasının temelini oluşturdu.

Yüksek lisans (MBA)

2015 Aralık – 2017 Aralık döneminde ABD’nin Florida eyaletinde bulunan University of South Florida’da MBA (İşletme Yüksek Lisansı) programını tamamladı. Bu süreçte uluslararası finans, yönetim ve organizasyon alanlarında akademik bilgi edindi.

YUNUS ELİTAŞ’IN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Yunus Elitaş’ın kariyeri, Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında başlayan ve üst düzey yöneticilik görevlerine uzanan istikrarlı bir yükseliş sürecini yansıtmaktadır.

2004: Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

olarak göreve başladı. 2007: Meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak geçti.

stajyer muhasebat kontrolörü olarak geçti. 2010: Muhasebat kontrolörü olarak atandı.

olarak atandı. 2013-2015: Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

görevini yürüttü. 2018 Şubat: Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevine başladı.

görevine başladı. 28 Şubat 2019: Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı.

atandı. 16 Aralık 2021: Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

görevine getirildi. 30 Mart 2022: TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

olarak atandı. 6 Şubat 2026 SGK Başkanı olarak atandı.

YUNUS ELİTAŞ’IN SGK BAŞKANLIĞINA ATANMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı.

Bu atama sonrası “Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş kimdir?” sorusu, kamuoyunda ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

ÇOKLU MAAŞ TARTIŞMALARI VE KAMUOYUNDAKİ YANSIMALAR

2022 yılında Yunus Elitaş’ın adı, kamuoyunda tartışılan çoklu maaş listesine eklendi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından yapılan açıklamada, Elitaş’ın hem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı hem de TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttüğü belirtildi.

Açıklamalara göre, Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 537 TL, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı aylık ücretin ise 67 bin 500 TL olduğu, toplam aylık gelirinin 107 bin 37 TL’ye ulaştığı ifade edildi.

YUNUS ELİTAŞ HAKKINDA KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum yılı: 1982

Doğum yeri: Ankara

Memleket: Aksaray / Ağaçören

Medeni durum: Evli

Çocuk sayısı: 2

Yabancı dil: İyi derecede İngilizce

