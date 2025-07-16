"Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk" soruşturması tamamlandı: İki ayrı iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Enstitüsünde yolsuzluk iddiasına ilişkin 23 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame düzenledi. Vakfın firari eski başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu şüphelilere “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlamaları yöneltildi. Şeref Ateş hakkındaki soruşturma dosyası ise firari olması nedeniyle ayrıldı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Kamu kaynakları ile finanse edilen Yunus Emre Vakfına bağlı Yunus Emre Enstitüsünde, naylon faturalarla 400 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddialarının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca geçen yıl inceleme başlatıldı. İnceleme sonrası şüpheli çok sayıda işlem nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

FİRARİ ŞEREF ATEŞ'İN DOSYASI AYRILDI

Başsavcılığın, suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma sonucunda iki ayrı iddianame düzenlendi. Vakfın Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Çakır, eski Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Safiye Yurduseven ve firari eski Başkan Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından iki ayrı iddianame hazırlandı.

Görevden alındıktan üç gün sonra yurt dışına kaçan eski Vakıf Başkanı Şeref Ateş’in dosyası ise ayrıldı.

İddianamelerde, enstitü tarafından alınmayan mal ve hizmetler alınmış gibi gösterilerek, çeşitli şirketlere milyonlarca liralık ödeme yapıldığı bildirildi.

Firari eski Vakıf Başkanı Şeref Ateş'in oğlu Enes Ateş tarafından kurulduktan sonra devredilen şirketlere kesilen sahte faturalar üzerinden vakfın milyonlarca lira tutarında kaynağının aktarıldığı kaydedildi.

Bahsi geçen firmalardan yapıldığı iddia edilen alımların tamamında satın alma sürecinin ihtiyaçlara ilişkin yaklaşık maliyet içeren “Olur” taleplerinin, dönemin Özel Kalem Müdürü şüpheli Mustafa Duru veya Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı şüpheli Murat Çakır tarafından Enstitü Başkanı firari Şeref Ateş’in onayına sunulması ve onun "olur" vermesi ile başladığı ifade edilen iddianamelerde, bununla birlikte, alımların çoğunluğunun enstitü başkanına verilen harcama limitinin üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Ancak aynı neviden yüksek montanlı söz konusu alımların başkanın harcama limiti altında kalacak şekilde kısımlara bölündüğü, bu şekilde harcama yetkisinin, Enstitü Başkanı Ateş tarafından tek başına usulsüz olarak kullanıldığı kaydedilen iddianamede, satın alma sürecinin devamında ise en düşük fiyatı verdiği iddiasıyla mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilen firmaların çoğunluğunun yeni kurulan firmalar olduğu, en düşük fiyat veren firma konusunda henüz bir komisyon kararı dahi yokken adı geçen firmalar tarafından vakfa fatura kesildiği belirtildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Abdullah Yılmaz, Akın Berk Koç, Ali Fide, Ayşe Karahan, Enes Ateş, Erol Ergin, Evrim Taylan Erol, Fahri Yılmaz, Fatma Gül Erkılıç, Fikriye Karabağ, Hakan Karahan, İsmail Kayalı, Menderes Kadir Köseoğlu, Murat Çakır, Mustafa Duru, Muzaffer Keleş, Safiye Yurduseven, Selçuk Kaymakoğlu, Serkan İpek, Soner Gezgin, Talha Civelekoğlu, Tarık Koç ve Zeynep Uysal hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı kişiler hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan da iddianame hazırlandı.

İddianamede “sahte faturalarda yer alan mal ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışında gerçekte alınmadığı, vakıftan haksız yere/karşılıksız para çıkışı sağlanarak vakfın zarara uğratıldığı” değerlendirmesinde bulunuldu.