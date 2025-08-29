Yunus Emre Enstitüsü’ne Ülkü Ocakları yöneticisi atandı

BirGün’ün naylon faturalarla soyulduğunu ortaya çıkardığı Yunus Emre Vakfı’nda tartışma yaratacak bir atamaya imza atıldı.

66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün başkan yardımcılığına, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız getirildi. Yıldız’ın sosyal medya hesabını kapattığı da görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri, geçen yaz Türkiye’nin tarihi, dili, kültürü ve medeniyet anlayışının uluslararası alana aktarılmasını sağlamak amacıyla kamu vakfı olarak kurulan Yunus Emre Vakfı’nın incelemeye aldı. Müfettişler, vakfın naylon faturalarla soyulduğunu tespit etti.

İKİ ÖNEMLİ İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının sonra Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.

İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. Rahmi Göktaş bir dönem, Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştı. Çiftin düğününe o dönemde "Başbakan" olan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak da katılmıştı.

İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan, uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı’nın kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında firari eski vakıf başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iki ayrı dava açtı.

‘AHTAPOTUN MİLLİYETÇİ KOLU’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, “Ben Tayyip Bey’in esas ahtapotunu göstereyim… Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu” ifadelerini kullanmıştı.