Yunus Emre Geçti kimdir, hangi suçlardan sabıka kaydı var? Polis Şeyda Yılmaz’ı öldüren Yunus Emre Geçti’nin ifadesi

İstanbul Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti'nin hakimlik sorgusundaki ifadesinin ortaya çıkmasının ardından Yunus Emre Geçti kimdir, hangi suçlardan sabıka kaydı var soruları araştırılıyor. Peki, Yunus Emre Geçti kimdir, hangi suçlardan sabıka kaydı var? İşte polis Şeyda Yılmaz’ı öldüren Yunus Emre Geçti’nin ifadesi!

YUNUS EMRE GEÇTİ’NİN İFADESİ

Yunus Emre Geçti'nin hakimlik sorgusundaki ifadesinin ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığı habere göre, karakolun bahçesinde beklediği sırada annesinin çığlığını duyduğunu söyleyen şüpheli, "Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim" dedi.

"POLİS OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Eve gittiği sırada hasımlarıyla karşılaştığını öne süren şüpheli Geçti, hasımlarının kendisine saldırdıklarını söyleyerek, "Cebimden telefonumu ve paramı aldılar. Çıktığım kızın ağabeyleriydi. O esnada sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım ve evime doğru yürüdüm" ifadelerini kullandı.

Bekçilere teslim olduğunu söyleyen Yunus Emre Geçti, ifadesinde şöyle devam etti:

"Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim."

AVUKATTAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI

Şüphelinin avukatı, hakimlikte yaptığı savunmada müvekkilinin Şeyda Yılmaz'ı öldürme kastı olmadığını, olayın aniden geliştiğini, şüphelinin kendisinin ve annesinin de yaralandığını söyleyerek, "Yerde görmüş olduğu silahı meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur" dedi.

YUNUS EMRE GEÇTİ KİMDİR, HANGİ SUÇLARDAN SABIKA KAYDI VAR?

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren şüpheli Yunus Emre Geçti’nin 26 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Bunlar arasında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’, 8 kez ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma’, 2 kez ‘kasten yaralama’, ‘cinsel taciz’, 2 kez ‘çocuğa cinsel istismar’, ‘motosiklet hırsızlığı’, ‘ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet’ ve 2 kez ‘mala zarar verme’ suçlarının yer aldığı tespit edildi.

Yunus Emre Geçti isimli şahsın 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli şahsın aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O. isimli şahsın motosikletini çaldığı ortaya çıktı. 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti'yi darp ettiği, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.'nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y. isimli şahsı bıçakladığı öğrenildi.

DOKTORA TEHDİT VE HAKARETLER YAĞDIRMIŞ

5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli şahsın motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Ö.G.'ye, annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 10 ayrı “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.