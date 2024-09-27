Yunus Emre Geçti'nin çetesinden açıklama!

İstanbul Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti'nin çetesi olan "Casperlar" sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

Casperlar Çetesi, Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti'ye sahip çıkarak, Geçti'nin avukat masraflarını ve cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

"Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere bir savaşın içindeyiz ve intikamımız için geçtiğimiz haftalarda Bahçelievler Devlet Hastanesine istemeden de olsa bir saldırı yapmak zorunda kaldık, asker ve polis yaralandı. Hastane saldırısında motoru temin eden kişi "Yunus Emre Geçti" kardeşimizdi. Karakolda bunu öğrenen polisler kendisine eziyet ve zulüm etmeye çalıştılar.

AİHM'E ŞİKAYET EDİLECEK

Emre kardeşimiz de karakoldan firar ederek bir polise hakkını vermiştir. Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır. Yunus Emre'nin silahşör olduğunu da herkes bilir. Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Yunus Emre Geçti'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok.

Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesinde kötü muamele yapan polisleri şikayet edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz."

Öte yandan açıklamanın altında Ersin Gözgü, Hamuş Atız ve Zuhat Altunç isimlerinin yer aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye’de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybederken, biri polis iki kişi yaralanmıştı.

19 yaşında 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti.

Daha sonra Geçti, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLDİ

Geçti'ye adliyeye sevki sırasında siyah çöp poşeti giydirildi, saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliği’ne bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürmüştü.