Yunus Emre MTAL için yanıt geldi: Resmi yazıya göre "mağduriyet yok"

İlayda SORKU

Ankara’nın Mamak ilçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 2022’den bu yana yaşandığı belirtilen eğitim sorunlarına ilişkin başvuruya Kaymakamlıktan yanıt geldi.

Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube’nin “eğitim hakkı ihlali var” diyerek yaptığı başvuruya yanıt verilen resmi yazıda “eğitim hizmetleri aksamadan devam etmektedir, öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyeti söz konusu değildir” denildi.

Sendika, laboratuvar eksikliği, kalabalık sınıflar, ulaşım sorunları ve okulun işlevsiz bırakıldığı yönündeki iddiaların yanıtsız bırakıldığını belirterek tepki gösterdi.

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, BirGün’e yaptığı açıklamada, verilen cevabın genel ve soyut ifadelerden ibaret olduğunu söyledi. Dilekçede yer alan hiçbir somut iddiaya doğrudan yanıt verilmediğini vurgulayan Aydoğdu, “Meslek lisesi olmasına rağmen uygulama altyapısının bulunmadığı yönündeki iddialar hakkında hiçbir somut açıklama yapılmamıştır. Okul müdürüne sorulsa, okul müdürü laboratuvarlarının olmadığını söyleyecektir. Servis hizmetinin eşit sağlanmadığına ilişkin durum hakkında inceleme yapılmamıştır. 47 kişilik sınıf iddialarına ilişkin herhangi bir veri sunulmamıştır. Örneğin Abidinpaşa Anadolu Lisesi sınıfları 47 kişiliktir” dedi.

GEÇİŞ HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Okul binasının başka bir kuruma tahsis edileceği yönündeki iddiaların da yanıtsız bırakıldığını söyleyen Aydoğdu, şunları kaydetti:

“Kamuoyuna yansıyan tahsis değişikliği iddiaları hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün lisenin binasına geçeceği iddiasına hiçbir yanıt verilmemiştir. Halbuki şu anda geçiş için hazırlıklar yapılmaktadır.”

Verilen yanıtın kamu kurumlarının ciddiyetiyle bağdaşmadığını belirten Aydoğdu, “Bir devletin Kaymakamlık gibi, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi koskoca kurumlarının bu şekilde rencide edecek, geçiştirme cevap vererek kurumların içini boşaltacak ciddiyetten uzak bir görüntü çizmesi kabul edilecek bir durum değildir. Bu haliyle verilen cevap; Anayasa’nın 42. maddesinde düzenlenen eğitim hakkının korunması yükümlülüğünü, idarenin işlem ve eylemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini, ihlal eder niteliktedir” şeklinde konuştu.

AYRINTILI RAPOR HAZIRLANMALI

Konunun yerinde ve bağımsız şekilde incelenmesini talep eden Aydoğdu, “Somut tespitlere dayalı yeni ve ayrıntılı bir rapor hazırlanmasını, gerekli görülmesi halinde ilgili idareciler hakkında idari soruşturma başlatılmasını, eğitim hakkı ihlaline yol açan uygulamaların ivedilikle giderilmesini basın aracılığıyla istediğimiz gibi gerekli hukuksal başvurularımızı da yapacağız” dedi.