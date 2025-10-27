Yunus Emre Vakfı böyle soyuldu

Yunus Emre Vakfı soygununa dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. BirGün, 12 Aralık 2024’te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle, 66 ülkede faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın kasasının tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını açığa çıkardı.

Skandalın patlak vermesinin ardından Vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün Başkan Yardımcıları olan Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.

Abdullah Kutalmış Yalçın, Rahmi Göktaş

İFADELERİ BİLE ALINMADI

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi. Ancak müfettişlerin savcılığa teslim ettiği belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye de yazılmadı.

KAZAKİSTAN’DAKİ KONSER

Göktaş ve Yalçın’ın imza attığı ödeme evraklarından biri de Kazakistan’da düzenlendiği iddia edilen “Notaların Rotası Kazakistan Konser Etkinliği” başlıklı harcama oldu. Müfettişler, Yunus Emre Vakfı’nın kasasından üç ayrı fatura ile Han Kültürel Eğitim Danışmanlık Şirketi’ne ödeme yapıldığını belirledi.

İncelemede, “Organizasyon başlamadan fatura kesildi. Bu da işin adrese teslim olduğunu ve tarafların önceden mutabakata vardığını göstermektedir” tespitine yer verildi. Müfettişler satın alma sürecinin başından sonuna uydurma ve kurgulanmış olduğunu vurgulayarak Yunus Emre Vakfı’nın kasasından Han Kültürel Şirketi’ne sadece Kazakistan’daki konser organizasyonu için yaklaşık 2 milyon TL ödendiğini ancak 1 milyon 817 bin TL’sinin karşılıksız olduğu belirlendi. Soygunun ayrıntıları ise tartışma yaratacak türden.

“Kazakistan’da konaklama harcaması” adı altında Han Kültürel Şirketi, 22 Şubat 2024 tarihinde 391 bin 500 TL fatura kesti. Ancak yapılan incelemede gerçek harcamanın 47 bin 328 TL olduğu belirlendi. Vakfa neredeyse sekiz katı fazla ödeme yaptırıldığı ve böylece vakfın zarara uğratıldığını tespit edildi.

FAHİŞ FATURALAR VERİLDİ

Şirket, uçak biletleri için de vakfa 552 bin 555 TL’lik fatura kesti. Ancak yapılan incelemeden uçak biletlerinin 112 bin 725 TL’ye alındığı anlaşıldı.

Müfettişler, “Hangi firmaya verileceği önceden belli olan bir alım süreci yürütüldü. Fiyatlar fahiş şekilde artırılarak vakfa fatura edildi. İlgili faturalar ile vakfa yansıtılan faturalar arasında büyük farklar olduğu açıkça görülmektedir. Satın alma evraklarında ve banka ödeme talimatlarında imzaları bulunan kişiler ile şirket yetkilisi lehine menfaat temin edildi” tespitine yer verdi.

BAKAN’IN EŞİYLE BAŞLIYOR

Ödemenin yapıldığı Satın Alma Komisyonu’nda Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş’ın da imzası bulunuyor. Ayrıca Göktaş’ın imzası düzmece olduğu vurgulanan fiyat araştırma tutanağında da yer alıyor.

YALÇIN ÖDEME YAPTIRIYOR

Naylon fatura kesen şirkete ödeme yapılması için düzenlenen ödeme emirlerinde ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ın imzası bulunuyor.

Ancak belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye de yazılmadı. Bu iki ismin dışında evraklarda imzası yer olan tüm isimler ise sanık olarak yargılanıyor.

ŞİRKETİN SAHİBİ DE SERBEST

Naylon fatura kesen Han Kültürel Şirketi’nin sahibi Selçuk Kaymakoğlu ise gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İddianamede, 13 Kasım 2020’de Selçuk Kaymakoğlu tarafından kurulan şirketin, Yunus Emre Vakfı’na sahte faturalar kestiği, satın alma dosyalarının baştan sona uydurma ve kurgulanmış olduğu vurgulandı.

Kaymakoğlu ifadesinde, “Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Ancak varsa bir hatam pişmanım. Vakfa ait her türlü zararı karşılamaya hazırım. Karşılıksız fatura tutarını ödeyeceğim’’ dedi.