‘Yunus Emre Vakfı soygunu 14 ay örtbas edildi’

BirGün, 12 Aralık 2024'te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi. Ancak müfettişlerin savcılığa teslim ettiği belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan birçok ismin ifadesi dahi alınmadı.

SOYGUN ÖRTBAS EDİLDİ İDDİASI

Büyük kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde olmak üzere kamuda toplam 38 yıl müfettişlik ve başmüfettişlik yapan bir isim ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dikkati çeken bir suç duyurusunda bulundu.

Emekli başmüfettiş, “Amacım Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk sonucunda oluşan zararın kasıtlı olarak denetim görevini yerine getirmemek ve görevini kötüye kullanmak suretiyle katlanarak artmasına yol açan, üçüncü şahısların sebepsiz zenginleşmesine yol veren dönemin Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı M.K.A. hakkında suç duyurusunda bulunmaktır” dedi.

14 AY BOYUNCA BİR ADIM ATILMADI

26 Haziran 2025 tarihli suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“2023’ün Ocak ayından sonra Yunus Emre Vakfı ile ilgili usulsüz işlemler hakkında basında yer alan iddiaların hemen akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda görev yapan müfettiş N.E.D. ve müfettiş B.Z.'ye, söz konusu iddiaları araştırılması için ‘inceleme’ yapılması talimatı verilmiştir.

Verilen ‘inceleme’ görevinin yerine getirilmesini müteakiben tespit edilen hususların, varılan sonuçların ve ulaşılan kanaatin (olumlu veya olumsuz) inceleme raporuna bağlanması gerekirken anılan görev sonucunda herhangi bir rapor düzenlenmemiştir. …Rehberlik ve Teftiş Başkanı M.K.A., anılan müfettişlere özellikle teftiş süresi açısından baskı uygulamak suretiyle işlerini hakkıyla yapmalarını ve bilhassa yapılan tespitlerin bir inceleme raporuna bağlanmasını engellemiştir. Bunun üzerine müfettişler, ilgili talimat gereği yaptıkları tespitleri bir yazıya bağlamak zorunda kalmışlardır.

Teftiş Başkanı M.K.A., inceleme raporunun yapılmasını engellemiş, adı geçen müfettişlerin yazısının gereğini de yerine getirmediği gibi fiiliyatta herhangi bir şey yapmadan Mayıs 2023 ayından, Temmuz 2024 ayına kadar 14 ay eylemsiz kalarak, vakıf çalışanlarının yaptığı yolsuzluk işlemleri nedeniyle oluşan kamu zararının katlanarak artmasına neden olmuş, denetim görevinin gereğini yerine getirmemek suretiyle görevini kötüye kullanmıştır.”