Yunus Emre Vakfı’na milyonluk transfer

Yunus Emre Vakfı, kamuoyunda infial yaratan bir soyguna sahne oldu. Vakfın, naylon faturalarla 400 milyon TL’lik zarara uğratıldığı öğrenildi. Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı ve 66 ülkede faaliyet gösteren vakıftaki vurguna yönelik yargı süreci başlatıldı.

Hayali ihaleler ve gerçekleşmeyen yolculuklara yönelik faturalar ile gerçekleştirilen soyguna yönelik soruşturma sürerken Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş firar etti. Aralarında Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de yer aldığı dokuz kişi ise “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandı.

FAHİŞ KAYNAK

Yolsuzluk skandalının ardından devam eden yargılama sürecinde vakfa yüz milyonlarca liralık kaynak aktarılmaya devam edildi. Genel bütçeden yapılan kaynak transferi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün mali tabloları ile ortaya konuldu.

Vakfa, “naylon fatura vurgunu” iddiasının ortaya atıldığı 2025 yılının ilk ayında 142 milyon 643 bin TL aktarıldı. Vakfa şubat ayında aktarılan kaynak ise kayıtlara, 114 milyon 114 bin TL olarak geçti. Vakfa mart ayında ise 99 milyon 850 bin TL aktarıldığı belirtildi. Nisan ayında ise vakıf, genel bütçeden 114 milyon 114 bin TL’lik pay aldı. Ocak-Nisan dönemini kapsayan 2025’in ilk çeyreğinde vakfa aktarılan toplam kaynağın 470 milyon 721 bin TL olduğu bildirildi.

2025’in ilk çeyreğinde 470,7 milyon TL aktarılan Yunus Emre Vakfı’na, 2024’ün aynı döneminde aktarılan para ise 396,1 milyon TL olarak kaydedildi. Vakfın genel bütçeden 2024 yılının tamamında aldığı pay ise mali tablolara, 1,3 milyar TL olarak yansıdı.

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MÜFETTİŞ RAPORU

Vakıftaki soygunun ayrıntıları, “Bu kadarı da olmaz” dedirtiyor. Toplam 400 milyon TL olduğu belirtilen soyguna yönelik hazırlanan müfettiş raporunda, sahte faturalar ile kurumun soyulduğu belirtiliyor. Vakfın, mal ve hizmet almamasına karşın bazı şirketlere milyonlarca liralık fatura kestiği ifade ediliyor.