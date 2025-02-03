Yunus Emre Vakfı’nda şimdi de ‘FETÖ’ şaibesi

Naylon fatura ile soygun iddialarıyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’yla ilgili skandal iddialara bir yenisi daha eklendi. Vakfın sahte faturalarla 400 milyon TL dolandırıldığının açığa çıkmasının ardından Almanya’ya firar eden enstitü eski başkanı Şeref Ateş’in, Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu öne sürülen isimleri enstitüye doldurduğu savunuldu.

ARJANTİN’DE TEMİZLİK

Ateş’in görevden alınmasının ardından Ateş’e yakın isimler de kurumun yurt içindeki ve yurt dışındaki temsilciliklerinden çıkarıldı. Ateş’e yakın olduğu savunulan ve görevi süresi yenilenmeyen isimlerden biri de vakfın Arjantin Şubesi’nde Yunus Emre Enstitüsü Buenos Aires Müdürü olarak görev yapan A.B. oldu. A.B. ile birlikte, aynı şubede çalışan ve “Bankamatik memuru gibi” görev yaptığı ifade edilen okutman eşi de “Maddi tedbirler” kapsamında vakıftan uzaklaştırıldı.

Vakıf kaynakları, Şeref Ateş’in başkanlığında yapıldığı öne sürülen yolsuzluğun bir ayağının da Suriye olduğunu anımsatarak, A.B. çiftinin Arjantin’den önce Suriye’de görev yaptığının altını çizdi. Ateş tarafından 2021’in sonunda Buenos Aires’teki Yunus Emre Enstitüsü’ne müdür olarak gönderilen A.B’nin isminin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eylül 2016 tarihli KHK’de isminin geçtiği de belirtildi.

Vakfın Arjantin Şubesi’ne yönelik iddialar bununla da sınırlı kalmadı. A.B çiftinin görevden alınmasının ardından Buenos Aires’teki şubenin başına getirilen M.K’nin işe aldığı isimlerin de şaibeli olduğu ileri sürüldü.

Mayıs 2024’te Ateş tarafından, “Kurum içinde personel yetiştirilmek” amacıyla Arjantin’e gönderilen ve A.B. çifti ile dikkati çekici seviyede yakın ilişkide olan M.K, Şeref Ateş’in görevden alınmasına rağmen şubenin başına geçirildi. M.K’nin Arjantin’deki şubeye işe aldığı isimlerden birinin de Venezuelalı N.R. olduğu bildirildi. N.R’nin işe girişinin, herhangi bir ilan ya da duyuru olmaksızın doğrudan yapıldığı kaydedildi. İşe alınan N.R’nin, “FETÖ ablasına” yakınlığıyla bilindiği, ayrıca Gülen Cemaati’nin Buenos Aires’teki Türk Dili ve Kültürü Merkezi ve Kültürlerarası Diyalog Merkezi’nde öğrenci olduğu ve firari cemaat üyeleriyle fotoğrafı tespit edildi.