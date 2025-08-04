Yunus Kaya Apartmanı davasında AKP'li müteahhit Kaya: "Yanlış bir şey yapmadım"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi'nde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Yunus Kaya ve mimari proje müellifi mimar Veysi Tekin hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'uncu duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Kaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanık Yunus Kaya'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kaya, "Deprem nedeniyle ben de yakınlarımı kaybettim. Biz de bu binada yakınlarımızı yitirdik. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Kendi ailemi de düşünerek bu binada oturuyordum. Gelecek raporun bana kusur atfetmeyeceğine inanıyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

"İDARİ MAKAMLAR DEPREMİN ŞİDDETİNİ ÖNGÖREMEMİŞTİR"

Sanık Yunus Kaya'nın avukatı, beyanında müvekkilinin depremde ailesinden kişileri kaybettiğini ve binada enkaz çalışmalarına katıldığını belirtti.

Avukat, "idari makamların depremin şiddetini öngöremediğini" söyleyerek, su tesisatı döşemek amacıyla kolona müdahale edildiğine dair tanık beyanları bulunduğunu, binanın zemin katındaki bazı iş yerlerindeki ara duvarların kaldırıldığını anlattı.

Sanık avukatı, müvekkilinin 30 ayı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

"İLLİYET BAĞI KESİLDİ" SAVUNMASI

Sanık Yunus Kaya'nın diğer avukatı da "Müvekkil bahse konu binanın yıkılacağını öngörerek ailesini bu binaya yerleştirir mi? Deprem yönetmelikte öngörülen değerlerin katbekat üstünde gerçekleşmiştir. İlliyet bağı kesilmiştir. Müvekkilin ailesinden 8 kişiyi kaybettiği dikkate alındığında 'bilinçli taksirle' yargılanması çelişmektedir. Gelecek raporun süresi dikkate alındığında, müvekkilin tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında tutukluluk halinin ölçülü olmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilin öncelikle tahliyesine, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

Sanık Veysi Tekin'in avukatı ise önceki savunmalarını tekrar ederek, "Müvekkilin bu binanın yapımı ile ilgili hiçbir işlemde yer almamıştır. Müvekkilin de beraat edeceğini düşünüyoruz. Bu aşamada eksik hususların giderilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kaya hakkında toplanan deliller ve dosyanın bilirkişi incelemesine gönderilmesi nedeniyle tutukluluğun devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için davayı 1 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhidi Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı; yüzlerce kişi hayatını kaybetti.