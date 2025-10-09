Yunus Kaya Apartmanı davasında karar: AKP'li müteahhide iyi hal indirimi

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi'nde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın yıkılmasıyla ilgili olarak müteahhit Yunus Kaya ve mimari proje müellifi mimar Veysi Tekin hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı bulunduğu dönemde müteahhit Yunus Kaya'yı Mersin'de sakladığı tespit edilen akrabası Murat Kaya hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan dava açıldı. Her iki dosya birleştirildi.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yunus Kaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında müteahhit Yunus Kaya ve Veysi Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, Murat Kaya'nın ise "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"HEYETİNİZDEN VİCDANINIZIN SESİNE KULAK VERMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Depremde yakınlarını kaybedenler, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Tutuklu sanık Yunus Kaya, duruşmada önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Cezalandırılan sadece ben olmuyorum. Ailem de cezalandırılmış oluyor. Heyetinizden vicdanınızın sesine kulak vermesini talep ediyorum. Öncelikle tahliyeme ve akabinde de beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Yunus Kaya'nın avukatı Selçuk Barış Boybeyi, mahkemeye yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ederek şunları söyledi:

"Depremin ivmesi, yönetmeliğin 3,5-4 katı üzerindedir. Bu nedenle illiyet bağı kesilmiştir. 'Bilinçli taksir' yönünden cezalandırılması talep edilmişse de müvekkilin burada ailesi vefat etmiştir. Eğer öngörülebilir olsaydı, müvekkil kendi ailesini o apartmanda oturtmazdı. Bu nedenle bilinçli taksir uygulanamaz. Tutuklama yönünden mütalaaya katılmıyoruz. Hükümle birlikte müvekkilin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz."

"BENİM HİÇBİR DAHLİM YOKTUR"

Tutuksuz sanık Veysi Tekin, duruşmada yaptığı savunmada, "İlk günden beri söylediğim gibi projeyi ben çizmedim, onaylamadım ve herhangi bir imzam da yoktur. Benim hiçbir dahlim yoktur. Mimarın ruhsata müdahale etme şansı yoktur. Ruhsat sahte veya gerçek, bunu belediye vermektedir. Dahilimin olmadığı sicilimin yanlış yazılmasından da bellidir" diye konuştu.

"SUÇLUYU KAYIRMA İRADESİ İLE HAREKET ETMEDİM"

Tutuksuz sanık Murat Kaya, önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Suç kastım yoktur. Herhangi bir şekilde suçluyu kayırma iradesi ile hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık müteahhit Yunus Kaya ve tutuksuz sanık Murat Kaya, "Adaletinize sığınıyorum" dedi. Tutuksuz sanık Veysi Tekin ise "Hiçbir alakam yok" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ MÜTEAHHİTE İYİ HAL İNDİRİMİYLE 13 YIL 9 AY CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Kaya'yı bilinçli taksirden 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak takdiri indirim uygulandı ve ceza 13 yıl 9 aya indirildi. Ayrıca, sanığın müteahhitlik belgesinin takdiren 1 yıl süreyle geri alınmasına, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girecek geri alma süresinin cezanın tamamının infazından itibaren işlemeye başlamasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MİMARA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Veysi Tekin'e iyi hal indirimiyle 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ayrıca, sanığa "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sanığın mimarlık belgesinin takdiren 1 yıl süreyle geri alınmasına ve hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girecek geri alma süresinin, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlamasına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Murat Kaya’ya “suçluyu kayırma” suçundan takdir indirimiyle 5 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhidi Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'na giderek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı yurttaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, burada CCK Konutları diye bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük zararı ilçemize CCK'den Yunus Kaya verdi. Bu kişi henüz yakalanamadı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşa, "Savcılık gerekeni yapıyor" diye yanıt verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Yunus Kaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde akrabası Murat Kaya'nın yanında saklandığı, halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine getirildiği tespit edildi.