Yunus Kaya Apartmanı davasında mütalaa açıklandı: AKP'li müteahhit için ceza talebi

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 67 kişinin hayatını kaybettiği Yunus Kaya Apartmanı davasında savcı, Nurdağı Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhit Yunus Kaya ile mimari proje müellifi mimar Veysi Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya itiraz eden Yunus Kaya, 32 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Bu bedeli ben ve ailem ödüyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklara mütalaaya karşı esas hakkında savunma yapmaları için 8 Ekim tarihine kadar süre verdi.

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi'nde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Yunus Kaya ve mimari proje müellifi mimar Veysi Tekin hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 10. duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Kaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanık Veysi Tekin ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki duruşma zabıtları okundu, beklenen ek bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu belirtildi. Raporda, tüm sanıkların "asli kusurlu", belediye görevlilerinin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yer aldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, binanın yapı sahibi ve müteahhidinin Yunus Kaya, şantiye şefinin Mehmet Yıldırım Şen, yapı denetim firması yetkililerinin Mehmet Serkan Girişken, Fatoş Demir ve Mehmet Demir, statik proje müellifinin inşaat mühendisi Mehmet Özateş, mimari proje müellifinin ise mimar Veysi Tekin olduğunu belirtti.

Savcı, dosyada yalnızca mimari projenin bulunduğunu; statik proje, zemin etüt raporu, yapı denetim ve şantiye şefi sözleşmeleri ile beton ve donatı tutanaklarının yer almadığını belirtti. Binaya 13 Ağustos 2013'te ruhsat verildiği ancak ruhsatı onaylayan Nurdağı Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan'ın imzasının bulunmadığına dikkat çekildi.

Savcı, 14 Nisan 2023 tarihli uzmanlık raporuna göre, Google Earth uydu görüntülerinde parselin Eylül 2012'de boş, binanın ise Nisan 2014'te inşa edildiğinin görüldüğünü belirtti. Yapımın 2013'te başladığı ve bu nedenle binanın 2007 Deprem Yönetmeliği, 2001 Yapı Denetimi Kanunu ile 2008 Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'ne tabi olduğu kaydeden savcı, mütalaasında bilirkişi raporlarına dayanarak sanıkların binanın yıkılmasında kusurlu olduğunu ifade etti.

Mütalaada, Ulusal Yapı Denetim Sistemi (UYDS) kayıtlarında binaya dair herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığı, bakanlığa ait İmar Barışı sorgulama sayfasında yapıya ait bilgiler üzerinden yapılan incelemede dava konusu yapı için yapı kayıt belgesinin düzenlenmediği ve yapı denetim hizmet sözleşmesinin dosyada yer almadığı belirtildi. Ayrıca, yapı denetim yetkilisi Mehmet Serkan Girişken'in Nurdağı'nda hiçbir binayı denetlemediğini beyan ettiğini aktaran savcı, yapı ruhsatı ile yapı kullanım izninin sahte olarak düzenlendiğini ifade etti.

SAVCI "BİLİNÇLİ TAKSİR"DEN CEZA TALEP ETTİ

Savcı, müteahhit Yunus Kaya'nın, bina yapımında geçerli olan Deprem Yönetmeliği ve teknik şartlara uymadığını, yapı denetimi olmadan inşa edilen binanın yıkılmasından sorumlu olduğunu belirtti. Mimari proje müellifi Veysi Tekin'in ise çatı katındaki daireleri yönetmeliğe aykırı biçimde bağımsız bölüm olarak ruhsatlandırdığı ve bu nedenle mesleki dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği ifade edildi. Savcı, her iki sanığın da neticeyi öngörmelerine rağmen inşa sürecini sürdürdüklerini, bu nedenle binanın yıkılmasıyla çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olduklarını belirtti. Savcı, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Müşteki Süleyman Sırrı Şentürk, şikayetinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Yunus Kaya, mahkemeye birkaç gün önce yazılı savunma sunduğunu hatırlatarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ek raporuna itiraz etti. Kaya, "Düzenlenen raporlardan dolayı 32 aydır tutukluyum. Bu bedeli ben ve ailem ödüyoruz. Cezaevinde 200’e yakın rapor okudum. Tamamı bilimsel verilere dayalı, ancak KTÜ'de bilimsel veri bulunmamaktadır. Takdir mahkemenizindir" dedi.



Sanık avukatları mütalaaya itiraz ederek, ek inceleme (tevsii tahkikat) talep etti. Kaya'nın avukatı Mahmut Sevindi ise müvekkilinin sonucu öngörseydi ailesini binada oturtmayacağını, delillerin toplandığını, tahliye talep ettiklerini söyledi.

"BU BELEDİYENİN USULSÜZLÜĞÜDÜR"

Tutuksuz sanık Veysi Tekin, savunmasında, mimari proje müellifi olarak yargılandığını belirterek, sanık Yunus Kaya'yı tanıdığını ancak rakip firmalarda çalıştıkları için projeyi kendisinin çizmiş olmasının mümkün olmadığını söyledi. Tekin, "Ruhsatta ve projede teras kat yoktur. Sadece bağımsız bir bölüm eklenmiştir. Bağımsız bölüme de mimarın etki etme şansı yoktur. Bu projeyi ben çizmedim, onaylamadım. Bu belediyenin usulsüzlüğüdür" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, sanık müdafilerinin tevsii tahkikat taleplerinin reddine karar vererek, mütalaaya karşı esas hakkında savunma yapmaları için sanıklara 8 Ekim tarihine kadar süre verdi.