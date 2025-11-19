Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Manisa Barosu'nu ağırladı

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil ve yönetimini makamında ağırladı.

Manisa Baro Başkanı Yeşil ve baro yönetimi, Balaban’ı ziyaret etti. Ziyarette Balaban’a kendileri de avukat olan Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Hukuk İşleri Müdürü Cemile Uysal eşlik etti. Ziyarette yürütülen çalışmalar, yerel yönetimlerle meslek örgütleri arasındaki yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Balaban, baroların adalet mekanizmasının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkati çekerek, kurumlar arası dayanışmanın önemini vurguladı.

Balaban, Yeşil ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.