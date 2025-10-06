Yunusemre Belediyesi'nden Türk sinemasına destek: 'Zafer Yollarında' filmi yeniden gösterimde

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, Türk sinema tarihinin en eski yapımlarından biri olan ‘Zafer Yollarında’ filminin yeniden izleyiciyle buluşmasına katkı sağladı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Konferans Salonu’nda gösterimi yapılan film öncesi düzenlenen panelde kurtuluş mücadelesi ve filmin öyküsü anlatıldı.

1923 yılında, Fahrettin Altay ve Mürsel Paşa komutasındaki 5. Kolordu’nun ve Manisa halkının katılımı, Manisa Belediyesi’nin desteğiyle çekilen Zafer Yolları’nda filmi, 66 yıl sonra bilinen tek kopyasıyla yeniden gün yüzüne çıktı. OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala’nın arşivinde bulunan film, Yunusemre Belediyesi, Ege Derneği Manisa Temsilcisi Murat Gültekin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nın katkılarıyla cumhuriyetimizin 102 yılında MTSO Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluştu.

Gösterime Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Manisa’da izlemek hepimiz için büyük bir gurur"

Gösterimin açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban bu filmin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"102 yıl önce çekilmiş, Türk sinemasının ilk dönem eserlerinden biri olan 'Zafer Yollarında' filmini, yeniden Manisa’da izlemek hepimiz için büyük bir gurur. Bu film yalnızca bir sinema eseri değil, Cumhuriyetimizin doğuşuna giden yolda Manisa’nın, Manisalılar’ın, kahraman ordumuzun azmini ve bağımsızlık tutkusunu yansıtan bir belgedir. Fahrettin Altay ve Mürsel Paşa komutasındaki 5. Kolordu’nun öncülüğünde, Manisa halkının yürekten desteğiyle yaşanan o direniş, bu toprakların her taşına, her nefesine işlemiş bir kahramanlık destanıdır.

Bugün 1923 yılında çekilmiş bu filmin bilinen tek kopyasının Manisa’da bulunması, bu şehrin tarihle, kültürle, sanatla kurduğu güçlü bağın da bir göstergesidir. Bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle bu filmin yeniden gün yüzüne çıkmasını sağlayan Mustafa Pala başta olmak üzere Ege Derneği Manisa Temsilcisi Murat Gültekin, araştırmacılar ve tarihçilerimize teşekkür ediyorum."

Filmin öyküsünü ve kurtulul mücadelesini anlattılar

Film gösterimi öncesinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Mustafa Başgülşen yaparken; Tarihçi İsmail Arda Odabaşı, OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala ve Ege Derneği Manisa Temsilcisi Murat Gültekin, kurtuluş mücadelesini ve filmi anlattı.