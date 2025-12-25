Yunusemre Belediyesi'nin ortaklığıyla düzenlenen yeşil dönüşüm projesinde kapanış toplantısı yapıldı

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi'nin ortaklığıyla düzenlenen Yeşil Dönüşümde Manisa Sivil Hareket Gücü Projesi’nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, projeye ilişkin mutabakat metni imzalanırken, Manisa’nın yeşil dönüşüm sürecinde atılan adımlar da değerlendirildi.

Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği (MAKİM) ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yürütülen Yeşil Dönüşümde Manisa Sivil Hareket Gücü Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan, protokol üyeleri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Abdurrahim Arslan, Mehmet Yılmaz ve Hakan Gürtunca, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir yaklaşım olmadığını; ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları bulunan bütüncül bir süreç olduğunu belirtti.

Proje kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, toplumsal farkındalığın artırılması ve sivil katılımın güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Yeşil dönüşümün bir tercih değil, gelecek için bir zorunluluk olduğuna dikkatin çekildiği toplantıda; doğal kaynakların korunması, çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine vurgu yapıldı.

Konuşmaların ardından projenin sunumu, MAKİM Genel Sekreteri Kemal Denizaslan tarafından gerçekleştirildi. Toplantının ilerleyen bölümünde, Yeşil Dönüşümde Manisa Sivil Hareket Gücü Projesi’ne ilişkin mutabakat metni; Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan tarafından imzalandı.

Program, basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 2025 yılına yönelik yol haritasının ele alındığı istişare toplantısıyla sona erdi.