Yunusemre Belediyesi’nin Emekli Kafesi’nde çalışmalar tamamlandı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Emekli Kafe’de çalışmalar tamamlandı. Çayın 5, kahvenin ise 10 TL'den satışa sunulacağı kafe, çok yakında hizmete girecek.

Yunusemre Belediyesi’nin 'Emekli Kafe'si için geri sayım başladı. Laleli Mahallesi Fatih Caddesi’nde hizmet vermeye hazırlanan kafede, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen düzenleme ve çevre çalışmaları tamamlandı.

Emekli vatandaşların bütçesi gözetilerek hizmet verecek Emekli Kafe’de çay 5, kahve 10, tost ise 25 TL olacak. Kafe ile emeklilerin bir araya gelerek keyifli ve kaliteli vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

Güzel bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Emekli Kafe'nin ileriki günlerde hizmete gireceğini söyledi.