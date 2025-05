Yunusemre’de çifte açılış

Yunusemre Belediyesi, Üçpınar Mahallesi’nde yapımını tamamladığı parka eski beldenin tek Belediye Başkanı Yasin Halat’ın ismini verdi. Yine beldede özellikle futbola büyük emek vermiş merhum Şaban Nişli’nin ismi de futbol sahasına verildi. Üçpınar Muhtarı Levent Ay, açılışta yaptığı konuşmada projeleri mahallelerine kazandıran Balaban ve ekibine teşekkür etti.

Parka ismi verilen Yasin Halat, parkın yalnızca kendine değil mahalleye gönül vermiş herkese gösterilen bir vefa olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Burada doğup büyüdüğüm sokaklarında yürümekten onur duyduğum adımı taşıyan bir parkın açılışında sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki bu park yalnızca bir yeşil alan değil, birlikte soluk aldığımız sevinçleri ve hüzünleri birlikte yaşadığımız bu beldede ortak hatıralarımızın vücut bulduğu bir mekândır. Açılan bu park şahsım adına değil mahalleye gönül vermiş herkes adına bir vefadır. Bu parkta çocuklarımızı oynarken, yaşlılarımızı dinlerken gençlerimizi ne Alırken ben de huzurla diyeceğim ki biz elimizden geleni yaptık.”

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Balaban ise “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz. Özgür Özel yalnız değildir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri değil toplumsal muhalefetin lideridir” dedi.

Balaban, “İnsan olmanın en önemli özellikleri vefa ve empati yapabilmektir. Bize her zaman rol model olmuş, Türkiye’de ender görülen hem belediyeyi açmış, hem de kapatarak belediyenin tek belediye başkanı olma özelliğini taşıyan partimize de toplumsal mücadeleye de büyük emek veren abimize parka ismini vererek bir lütuf sunmuyor; ona yakışanı yapıyor, hakkını teslim ediyoruz. Belediye olarak ayrım yapmıyoruz. Bize oy versin, vermesin her köye, her mahalleye eşit hizmet yapıyoruz. Seyitli Mahallemizde partimize beş altı oy çıkıyor ya çıkmıyor. Ama Seyitli’ye söz verdik. Oraya da halı sahayı yaptık, yakında güzel bir törenle açacağız. Karakılınçlı Mahallemizde de düğün salonumuzun temelini bu yıl içerisinde atacağız. Parti olarak insan, köy, mahalle ayrımı yapmıyoruz. Şaban Nişli. Bu da önemli bir vefa. Biz farklı bir isim düşünmüştük. Meclisten de o kararı almıştık ama Yasin abi ve Levent Muhtarım uyardı. Geri adım attık. Şaban Nişli’nin ailesi de değerli bir aile. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onun da adını ölümsüzleştirdik. Ayrım yapmadan, borçları bahane etmeden yapabildiğimiz kadar hizmetleri yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilerle birlikte parkın ve futbol sahasının açılışı yapıldı. Futbol sahasını gezen Balaban, oynanan maçın da başlama vuruşunu yaptı.