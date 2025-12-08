Yunusemre’de deprem bilinçlendirme etkinliği

(MANİSA) - Manisa’da deprem farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan simülasyon TIR'ı, 14 Aralık’a kadar farklı noktalarda eğitimler verecek. Yunusemre'de gerçekleştirilen etkinlikte de çocuklara ve vatandaşlara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan Deprem Simülasyon TIR'ı, 8-14 Aralık günleri arasında Manisa genelinde deprem bilinci oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Program, Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı’nda başladı.

Açılış programına Manisa İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Ziya Çiçek ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Ataç, Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan katıldı.

Simülasyon TIR'ı içerisinde oluşturulan gerçekçi deprem ortamı sayesinde katılımcıların afet durumlarını yerinde deneyimlemesi sağlandı.

TIR'ın Manisa programı ise şöyle:

-9 Aralık Salı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastane Girişi (09.00-17.00)

-10 Aralık Çarşamba: Cumhuriyet Meydanı (09.00-17.00)

-11 Aralık Perşembe: Saruhanlı Anadolu Lisesi Bahçesi-Akhisar Okullar Bölgesi (09.00-17.00)

-12 Aralık Cuma: Kırkağaç 15 Temmuz Şehitler Meydanı – Soma Millet Bahçesi (09.00-17.00)

-13 Aralık Cumartesi: Magnesia Açık Otopark Alanı (09.00-17.00)

-14 Aralık Pazar: Magnesia Açık Otopark Alanı (09.00-17.00)