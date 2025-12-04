Yunusemre’de hizmet üretiliyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban aylık basın toplantısında yaptığı çalışmaları anlattı, iddialara yanıt verdi.

Balaban, toplu açılış töreniyle ilgili de bilgi vererek, “Ocak ya da Şubat ayında Yunusemre Belediyesi olarak büyük bir toplu açılış töreni yapacağız. Belediyemiz her türlü imkânsızlıklara rağmen iş üretmeye devam ediyor. Bu toplu açılış içerisinde dört yeni kreş var. Genel merkezimizin en büyük projesi yurt ve kreş projesi. Bugün özel kreşler aylık 20-25 bin TL arasında. Bu fiyat belediyemiz bünyesinde hizmet veren kreşlerimizde aylık 2 bin 500 TL. Yeni yılda bir zam gelecek ama ona rağmen fiyatlar piyasanın sekizde biri. Yine toplu açılış töreninde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde halkımızın isteği doğrultusunda çok güzel bir park yaptık. Adı da Ahmet Kaya Parkı. Bunu da mecliste dört parti oy birliğiyle geçirdik. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir park oldu. Onun da açılışını toplu açılış töreninde yapacağız. Yine Uncubozköy'de bir refakatçı ve kadın misafirhanesi açtık. Onun da toplu açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Emekli Kafe açıyoruz. Mesir Tabiat Parkı’nı emekli kafe olarak düşünmüştük ama emeklilerin oraya gidip gelmesi zor olacağı için ondan vazgeçtik. Orayı da Gençlik Kafe olarak yılsonunda hizmete sokacağız. Orada da gençlerin güzel vakit geçirebileceği aktiviteler olacak. Muradiye'de sağlık merkezini açtık. Diyetisyeniyle, fizyoterapistiyle, psikoloğuyla ücretsiz sağlık hizmetlerine başladık. Seyitli Mahallemizde gençlerimize söz vermiştik. Yaptığımız halı sahamız da toplu açılış töreninde yer alacak. Asmacık ve Müslih'te de yarım kalan düğün salonlarını tamamladık, onlar da bu toplu açılış töreninde olacak. Hizmete kazandırdığımız Publika Kafe de toplu açılışta yer alacak” diye konuştu.

Belediyenin memura ve işçilere borcunun kalmadığının altını çizen Balaban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ne memura ne işçilere bir kuruş borcumuz yok. Sosyal denge tazminatlarını yeniden ödemeye başladık. Anlaştığımız tarihten itibaren geçerli ne kadar borcumuz varsa dün itibariyle sıfırladık, işçi kardeşlerimize de ikramiye borcumuz vardı. Dün itibariyle işçi kardeşlerimize de bütün borçlarımızı sıfırladık, işçi kardeşlerimize de memur kardeşlerimize de bir kuruş borcumuz yok.”

‘SGK DIŞINDA CİDDİ BİR BORCUMUZ KALMADI’

Balaban, “SGK borçlarımız arttı. Memurlarınkini ödüyoruz, belediyeye ait şirketlerdekileri ödeyemiyoruz. 250 milyon borçla devraldık. Şu an 600 milyona çıktı. Ancak bunun 220 milyonu faiz. Belediyeyi 650 milyon lira banka borcuyla devraldık. Bu borcu 220 milyona düşürdük. Yedi bankadan şu an üç banka kaldı. Esnafa, şirketlere, müteahhitlere 580 milyon lira olan borcumuz yüz yetmiş milyona düştü. SGK’ya gelin mahsuplaşalım diyoruz ancak kabul etmiyorlar. Ama AKP’li belediye olursa durum başka. Basından da takip ediyorsunuz. Besim başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Gençlik merkezini Büyükşehir’e 330 milyona devrettik. SGK dışında ciddi bir borcumuz kalmadı” dedi.