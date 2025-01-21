Yunusemre’den üreten kadınlara destek

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi ile işbirliği yaparak ilçenin girişimci ve üretken kadınları için Kadın El Emeği Pazarı açtı. Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katta bulunan pazarı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kadınlara bol kazanç diledi. Kadın el emeği pazarında Başkan Balaban’a eşi Serap Balaban, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, üretken ve girişimci kadınlar eşlik etti.

Pazarda yaptığı konuşmada üreten kadınların değerini anlatan Belediye Başkanı Semih Balaban, girişimci ve üretken kadınları destekleyeceklerini belirtti. Balaban, “Kadın kardeşlerimizin üretmesi ürettiklerini pazarlaması özgürleşmesi kendi ayakları üstünde durması demektir. Aile ekonomisine doğrudan katkı yapması demektir. Onuru ile emeği ile yaşayan bu güzel insanlara her zaman destek olmak onların işini kolaylaştırmak önceliğimiz. Kadın El Emeği Pazarı yaptığımız en güzel projelerden biri. Burada kadın kooperatiflerimiz, kent konseyimiz, sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz ve bireysel anlamda kadın kardeşlerimiz ürettikleri ürünleri doğrudan üreticiden tüketiciye felsefesiyle satışa sunmakta. Kadınlarımızın bu pazar sayesinde gelir elde etmesinden mutlu oluyoruz. Belediye olarak bu üretken kadın kardeşlerimizden bir lira dahi ücret almıyoruz, almayacağız da. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Kadın El Emeği pazarını gezen ve tezgâhları süsleyen el emeği ürünleri inceleyen Başkan Balaban, pazarda tezgâh açan ilçenin üretken ve girişimci kadınları ile sohbet etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban kadınlara bol kazançlar dilerken; ev ekonomilerine katkı sağlayan üretken kadınlar ise Balaban’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.