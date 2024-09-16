Yunusemre’den Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı

Yunt Dağı’nın kırsal kalkınma potansiyeli, gerçekleştirilen “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı”nda geniş kapsamlı bir şekilde ele alındı. Çalıştay; Yunusemre Kent Konseyi, Ege Derneği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yunt Dağlılar Derneği (Yunt-Der) ve OBASYA turizm geliştirme Kooperatifi ortaklığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban çalıştayın açılış konuşmasında; Yunt Dağı’nın tarım; hayvancılık ve turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin ancak doğru planlama ve yatırımlarla bölge kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Bu tür çalıştayların, Yunt Dağı’nın geleceği için atılması gereken adımları belirlemek açısından büyük önem taşıdığını belirten Balaban, “Belediye olarak, çiftçilerimizi ve yerel halkı desteklemeye, kalkınma projeleriyle bölgeyi daha ileriye taşımaya kararlıyız” dedi.

Çalıştay, Birol Üzmez’in Yunt Dağları ile ilgili “Sessiz Atların Fısıltısı” fotoğraf gösterimi ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören’in moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda sırası ile Doç. Dr. Faik Gür, Mustafa Pala ve Prof. Dr. Rasim Akpınar söz alarak bölge ile ilgili tespit ve önerilerini paylaştı.

KOOPERATİFLERLE YUNT DAĞI DAHA DA GÜÇLENECEK

Bölgenin tarımsal faaliyetleri, hayvancılığı ve doğal kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik önemli stratejilerin tartışıldığı çalıştayda, bölgedeki kooperatifleşme, tarımsal ürünlerin pazarlanması, alternatif turizm olanakları ve çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi gibi konular da detaylı olarak masaya yatırıldı. Yunt Dağı'nın sürdürülebilir kalkınma modelleriyle tarımsal ve ekonomik anlamda daha da güçleneceğine dikkat çekildi.

Doç. Dr. Faik Gür, değişen dünya koşullarında kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. Yunt Dağı köylerinin de ancak tarım ve turizm başta olmak üzere kooperatiflerle kalkınabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Rasim Akpınar ülkemizin öncü sosyologlarından Behice Boran'ın 1940’lı yıllarda Yunt Dağı köyleri ile ova köylerini karşılaştırdığı çalışmasını referans alarak yaşanan değişimi verilerle ortaya koydu.

Yoğun katılımın gözlendiği çalıştayda Yunusemre Belediyesi yetkilileri tarafından bu çalıştayın bir başlangıç olduğu Yunt Dağları için tematik alanlarda yeni toplantılar düzenlenerek Yunt Dağı muhtarları ile eş güdüm içerisinde yeni projelere hayat verecek iş birliklerinin temellerinin atıldığı; önümüzdeki günlerde muhtarlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte faaliyetlere hız verileceği belirtildi.