Yunusemre’nin 1 yılı anlatıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yönetime geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda düzenlediği 1. Yıl Buluşması’nda anlattı.

Konuşmaların ardından yeniden söz alan ve yönetimde geçen 14 aylık süreçte adil, katılımcı ve halk odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Balaban konuşmasında, “Belediyemizi ağır bir borç yüküyle devralmamıza rağmen, halkımız için çalışmaktan asla vazgeçmedik. Her adımımızda sizlerin güveni ve desteği bize yol gösterdi, güç verdi. Bugün geldiğimiz noktada, kaynakları doğru kullanarak tasarrufu ön planda tutuyor ve israfa izin vermiyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için; kültür, çevre, sosyal destek ve eğitim gibi pek çok alanda kararlı adımlar atıyoruz. Her hizmetimizde, halkın parasını halka kazandırma ilkesiyle hareket ederek, sizlerin desteğiyle her zaman halk için, halk adına, halkla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarın ya da aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışacağız. Birlik ve dayanışma içerisinde: ‘‘DAHA mutlu, DAHA umutlu, DAHA huzurlu, DAHA sağlıklı, DAHA iyi bir Yunusemre’’için hep birlikte ilerleyeceğiz” dedi.

Konuşmasında belediyenin yeni vizyonu olan “DAHA…”yı da tanıtan Balaban şunları söyledi: “‘DAHA…’ diyerek çıktığımız bu yolda bu şehirde artık tek başına yönetilen değil, omuz omuza yürüyen bir belediye var. Katılımcı, şeffaf ve halkçı bir belediyecilikle, bu şehri herkes için daha yaşanabilir, daha eşit, daha umut dolu bir yer haline getirmek için; birlikte kurulan hayaller, birlikte atılan adımlar bizi ‘DAHA’ iyisine taşıyor. Çünkü biliyoruz: DAHA’sı mümkün! İşte, bu yüzden; DAHA sadece bir kelime değil; bir vizyon, bir yön, bir gelecek hedefidir. Birlikte hayal ettik, birlikte inşa ettik. Birlikte değiştirdik. Bugünü güzelleştirmek, yarını birlikte kurmak için, ‘DAHA’sı var. Şimdi sıra birlikte daha’ da ileri gitmekte… Seninle ‘DAHA GÜÇLÜ, seninle DAHA İLERİ... Çünkü, Şehir Sensin, Şehir Senin’.”

Balaban 14 ayda yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Aktif yeşil alan miktarını 56 bin 400 metrekare artırdık. Üçpınar Mahallesi’nde Yasin Halat Vefa Parkı’nı açtık. Süreyya Tabiat Parkı’nı yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Güzelyurt Mahallesi’nde yeni park çalışması, 50. Yıl Mahallesi’nde 900 metrekarelik yeşillendirme yaptık. İlçe genelinde; 16 bin 459 çalı, 5 bin 40 çiçek, Bin 597 ağaç diktik. 4 bin 300 metrekare rulo çim serildi, 3 bin kilogram çim tohumu kullanıldı. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı önemsiyor, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Manisa’da ilk kez; fizyoterapist, aile danışmanı, psikolog, diyetisyen ve dil terapisti desteği verdik. Bin 482 kişiye fizyoterapi, 520 kişiye aile danışmanlığı, 407 kişiye psikolojik danışmanlık, 280 kişiye diyetisyen, 141 kişiye dil terapisi hizmeti sunduk. 3 bin 289 kişiye halk sağlığı eğitimi verdik. 2 bin 830 kişiye bireysel sağlık danışmanlığı, 2 bin 538 kişiye KETEM taraması yaptık. Bin 149 kişiye mobil sağlık hizmeti ulaştırdık. Alzheimer ve Demans Danışma Merkezi’ni açtık. Kadına yönelik şiddet, obezite, gebelik gibi konularda seminerler düzenledik. Yatağa bağımlı bireylere evde bakım hizmeti, hasta yakınlarına psikososyal destek sunduk.”

DAHA EŞİT BİR TOPLUM İÇİN

Balaban, “Toplumsal eşitlik, sadece savunulan değil, uygulanan bir ilkedir. 12 mahallede bulunan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerinde 23 branşta 129 kurs açtık, 18 bin 471 kişiye eğitim verdik. Kadın El Emeği Pazarı ile kadınlarımızın ekonomiye katılımını sağladık. ‘Her Kadın Güzeldir’ projesiyle kırsala kuaför hizmeti götürdük. Kadın Destek Hattı’nı kurduk. Kadına şiddete karşı seminerler verdik. Okuma-yazma kurslarıyla birçok kadını okuryazar yaptık. Empati, dayanışma ve sosyal sorumluluğu önceliyoruz. Ege Bölgesi’nin en modern Hayvan Yaşam Merkezi’ni hizmete aldık. 1 yılda 2 bin 500 sokak köpeğini kısırlaştırdık. Sokak hayvanlarına yönelik araç sayısını iki katına çıkardık” dedi.

Balaban, “Açıklık, hesap verebilirlik ve ortak akılla yönetimi benimsiyoruz. Önceki yönetimden devralınan 1,4 milyar TL borcun 200 milyon TL’sini ödedik. 80 bin TL’lik konteynerleri atölyemizde 21 bin TL’ye mal ettik. Kültür harcamalarında ciddi tasarruf sağladık. Çağrı merkezimizi güçlendirdik. Kamu zararlarını tespit edip hukuki süreçleri başlattık. Meclis toplantılarını ve düzenli basın toplantılarını canlı yayımlıyoruz. Kendi kaynaklarını akıllıca kullanan, yerel üretimi destekleyen bir vizyonla hareket ediyoruz. Ortaköy’de üretici pazarı kurarak üreticilere doğrudan satış imkânı sunduk. Millet Çarşısı’nda Kadın El Emeği Pazarı ile kadınların ekonomik görünürlüğünü artırdık. 21 bin fidan ve 300 arı kovanını üreticilere dağıttık. Kırsal kalkınmayı destekleyerek sürdürülebilir üretimi teşvik ettik” diye konuştu

Balaban, şunları dile getirdi: “Komşuluğu, dayanışmayı ve toplumsal ruhu yeniden canlandırıyoruz. Bağyolu, Örencik, Karaali ve Asmacık’ta sosyal tesislerimizi, Hafsa Sultan Mahallesi’nde taziye evini hizmete açtık. Muradiye Akasya Yunus Park Kafe ile yeni bir sosyal alan oluşturduk. 7 bin 165 kıyafet ikinci el mağazamızdan ihtiyaç sahiplerine ulaştı. 4 bin 636 aileye gıda kartı, bin 961 öğrenciye kırtasiye ve çanta, bin 331 aileye bebek çantası, 724 aileye ev eşyası desteği verdik. Bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerini onarıp yeniledik. Ramazan ayı boyunca mahalle iftarları düzenledik. Geçtiğimiz yıl kurban bayramında 51 büyükbaş, 94 küçükbaş hayvan kesilerek toplam 25 ton et yardımı yapıldı.”