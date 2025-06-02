Yunusların ortak dili olabilir

Haber Merkezi

Yunusların çıkardığı seslerin, düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir iletişim sistemi barındırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları, bu canlıların klik ve ıslıklarla değil yalnızca, dil benzeri bir sistemle haberleştiklerine dair güçlü bulgulara ulaştı. Daha önce yapılan çalışmalarda her yunusun kendine özgü bir “imza ıslığı” olduğu ve bununla birbirlerine seslendikleri tespit edilmişti. Ancak yeni bir araştırma, bu ses repertuarının sandığımızdan daha zengin olduğunu öne sürüyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Florida’da yürütülen çalışma kapsamında, doğada yaşayan yaklaşık 170 afalina yıllardır izleniyor. Araştırmacılar, “imza olmayan” 22 farklı ıslık türü keşfetti. Bunlardan biri 35, diğeri ise 25 farklı yunus tarafından kullanılmış. İkinci ıslığın bir tür alarm işlevi gördüğü düşünülüyor; çünkü duyulduğunda yunusların sesin kaynağından uzaklaştığı gözlenmiş. Bu da, yunusların bağlama özgü ve ortak kullanılan seslerle iletişim kurduklarını gösteriyor.