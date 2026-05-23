Yurdu sel aldı

Haber Merkezi

Ülkenin pek çok noktasında etkili olan aşırı yağışların ardından son 48 saat içinde en az 8 kentte sel felaketi yaşandı. Hatay, Eskişehir, Ordu başta olmak üzere birçok ilde yaşanan sel felaketi, bir kez daha kentlerin afete hazır olmadığını gösterdi. Sel sularına kapılarak 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’da dün bir kişinin daha cansız bedeni ulaşıldı. Ordu’da ise bir evin içinden sel suları sokaklara taştı ve heyelan meydana geldi. Uzmanlar yaşananların 'doğal afet' olmadığını söyleyerek altyapı eksikliğine ve alınmayan önlemlere işaret etti.

Hatay’da 2 gün önce etkili olan sağanak sonrası kentte tahliye çalışmaları başlatıldı. Samandağ ilçesindeki Karaçay Mahallesi’nde sel sırasında dereye düşen otomobilde kaybolan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel’in cesedine dün ulaşıldı. Aynı araç içinde olan 20 yaşındaki Musa Paşa için de dün arama çalışmaları devam etti. TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu, yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle dün açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bilimsel uyarılar, teknik raporlar dikkate alınmamış; plansızlık, denetimsizlik ve günü kurtarmaya yönelik uygulamalar kenti her yağmurda yeniden bir afetle karşı karşıya bırakmıştır. Yeniden yapılanma sürecinde; afetlere dirençli kentleşme, iklim uyumu ve sürdürülebilir altyapı başlıkları kamuoyuna sıkça sunulmuş olmasına rağmen, son sel felaketi bu söylemlerin sahada karşılığının bulunmadığını göstermiştir. Yağmur suyu drenaj sistemlerinden dere yataklarına, ulaşım altyapısından zemin ve taşkın analizlerine kadar bütüncül bir planlama hayata geçirilmeli."

SU TAHLİYE OLMUYOR!

Son 48 saat içinde yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• Ankara: Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. İşyerleri sular altında kalırken, çevre esnafı altyapı sorunu yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti. Esnaf “Burada altyapı yok, su tahliye olmuyor. Hiçbir yerde mazgal bulunmuyor” dedi.

• Eskişehir: Günyüzü ilçesinde aşırı yağış sonucunda meydana gelen sel, bölgedeki tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. Üreticiler için ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

• Ordu: Korgan ilçesinde yaşanan selde, bir yurttaşa ait evin içerisinden geçen suyun balkondan caddeye şelale gibi aktığı görüldü. Yağışlarla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle Fatsa-Aybastı kara yolu ile bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı, tarım arazileri de zarar gördü.

• Bartın: Muratbey köyünde sel yaşandı. Köylerdeki bazı evleri ve tarım arazilerini de su bastı. Derelerin taşmasıyla Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Bartın Irmağı’nda su seviyesi 2 metre yükseldi; yollar, iskeleler ve mesire alanları sular altında kaldı.

• Kayseri: Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı. Kızıldağ’dan gelen yoğun sel suları yolun üzerinden aktı. Sel sularının ana yol üzerine taşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.