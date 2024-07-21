Yurdun beş ayrı yerinde yangın

Haber Merkezi

İklim krizine bağlı olarak artan aşırı sıcaklar, iktidarın önlem almaması ormanları küle çevirmeye devam ediyor. Dört bir tarafta süren yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları, dün ülkenin beş ayrı noktasında sürdü.

• Çanakkale: Ayvacık’ta Gemedere Çayı mevkiinde önceki gün 21.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahaleler dün de sürdü. 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece boyunca karadan çalışmalarını sürdüren Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dün sabah yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahaleye devam etti.

• İzmir: Buca’da Zafer Mahallesi'ndeki seyir terası mevkiinde de saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri edildi. Yangın kontrol altına alındı.

• Antalya: Konyaaltı’ndaki Sarısu Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

• Uşak: Banaz ilçesi Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki orman ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarındaki ormanda önceki gün saat 18.00 sıralarında 2 ayrı yangın çıktı. Yangınlar 17 saatlik çalışmanın ardından dün saat 11.00 itibarıyla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam etti.

• Kastamonu: Araç ilçesinde dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

HASTALIKLARA DAVETİYE

Türk Toraks Derneği tarafından yayınlanan orman yangınlarına dikkat çeken açıklamada Dr. Öğr. Üyesi Çağla Khurshud Hüseynova “Dumanın içindeki partiküller göz yanması, burun akıntısından kronik kalp damar hastalıkları ve solunum sistemi hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede hastalıklara neden olabilir” dedi.