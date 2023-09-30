Yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimlerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.