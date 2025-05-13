Yurdun doğu kesimleri için sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın (14 Mayıs Çarşamba) Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın kuzey, Siirt'in ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.