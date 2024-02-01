Yurdun doğusu buz kesti

Yurdun doğusu adeta buz tuttu. Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 32,2 derece ile Ardahan’ın Çıldır ilçesi oldu.

Aşırı soğuk hava Doğu Anadolu’da adeta hayatı dondurdu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını kazıdı.

Zorunlu olmadıkça çoğu vatandaş dışarıda bulunmakta kaçındı. Cadde, sokaklar boş kaldı. Bölge genelinde bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 32,2 derece ile Ardahan’ın Çıldır ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Bölgede diğer bazı illerde de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde 32, Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde 28,5, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde 28, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 25,7, Kars merkez Harakani Havalimanında 24,4, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi ve Muş’un Bulanık ilçesinde 23,5, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 21,5 ve Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 21,3 derece olarak ölçüldü.