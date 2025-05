Yurdun dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu: Yozgat'tan Batman'a, Sinop'tan Iğdır'a emekçiler meydanlarda

Ülkenin dört bir yanında yurttaşlar, hukuksuzluklara ve emek sömürüsüne karşı bugün meydanlarda bir araya geldi.

İstanbul yurttaşlar Kadıköy Meydanı'nda toplanırken, Ankara'da Ulus'taki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan emekçiler, kutlamaların yapılacağı Tandoğan Meydanı'na yürüdü.

İzmir'de ise kutlamalar Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşti.

Yurdun farklı kentlerinde de 1 Mayıs coşkusu meydanlarda yaşandı.

Sinop'tan Iğdır'a, Yozgat'tan Batman'a Anadolu'nun farklı kentlerinde emekçiler, kent meydanlarında bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.

Yurttaşlar 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı meydanlarda kutladı.

Eskişehir

Eskişehir’de yaklaşık 5 bin vatandaşın katılım sağladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında büyük coşku yaşandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları düzenlendi.

Günün erken saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda yaklaşık 5 bin vatandaş kutlamalar için bir araya geldi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kutlamalara katılan vatandaşların üzerleri tek tek aranırken, çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. Yapılan kontrollerin ardından kortejler oluşturan yurttaşlar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Odunpazarı Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Buradaki etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı.

Müzikler eşliğinde dans edip eğlenen gruplar, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

Eskişehir / Fotoğraf: İHA

Sinop

Sinop'ta 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Hamsi yolu mevkisinde bir araya gelen Merkez ve diğer ilçelerden sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yurttaşlar, sloganlarla kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Güvenlik nedeniyle polis ekipleri tarafından alana giren tüm katılımcılar arandı.

Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun yaptığı konuşmada, "Her geçen gün daha fazla işçi, daha fazla emekçi, daha fazla genç, daha fazla kadın, iş güvencesiz, hakları ellerinden alınmış bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi, biz emekçilerin sürdürdüğü mücadelenin olmazsa olmazıdır. İşçiler, emekçiler olarak bu ilkeye hep sahip çıktık. Bizler, bütün işlemlerin hukuk ve demokrasi içinde yürütülmesinden yanayız. Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki sürece herkes saygılı olmalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde her türlü görüşün, düşüncenin görsel ve yazılı bir şekilde dile getirilmesi ve dağıtılması için gerekli ortam sağlanmalıdır. Basın özgürlüğü demokratik yapının güvencesidir. Uygulanan iktisat politikalarının temelinde insan ve istihdam olmalıdır. Güvenceli ve insan onuruna yaraşır iş şartlarında çalışmak bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır. Kadınlar toplumsal yaşamın her alanında yer almalı, şiddetsiz ve güvenli çalışma ortamı sağlanmalı, mobbing ve taciz son bulmalıdır. Toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılım, kadınlara karşı uygulanan şiddet döngüsünün kırılmasında büyük rol oynayacaktır. Taşeron sorunu işçi statüsünde, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı kapsamında bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alınmalıdır. Staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik sorunları çözülmelidir. Kamu kurumlarındaki geçici işçilik uygulaması, güvencesiz istihdamın bir türüdür. Bu koşullarda çalıştırılan işçiler güvenceli şekilde istihdam edilmelidir. İş cinayetlerine dönüşen iş kazaları önlenmelidir. Kayıt dışılık ülkemizin uzun soluklu ekonomik sorunlarından biridir ve hala devam etmektedir. Kayıt dışı sorunu çözülmeli, herkes kayıt altına alınmalıdır. Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna el uzatılması, ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir. Asgari ücret birey değil, aile temelinde hesaplanmalı, insana yakışır geçim şartlarını sağlamalıdır. Çalışma yaşamında da örgütlenmenin önündeki engeller her geçen gün daha da büyüyor" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

Sinop / Fotoğraf: İHA

Kırşehir

Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar tarafından yürüyüş düzenlendi. Petlas A.Ş. ve Cemas Döküm Sanayi çalışanlarının da katıldığı yürüyüş, işçi çıkarılacağı söylentilerinin gölgesinde yapıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte emek ve işçi haklarına dikkat çeken sendikalar, Cacabey Meydanı'nda toplandı.

Burada davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek kutlama yapıldı. Öte yandan Petlas A.Ş.'de son 5 ayda yaklaşık 500 işçinin işten çıkarıldığı öğrenilirken, Cemas Döküm Sanayi'nde ise işçi çıkarılacağına yönelik söylentiler çalışanlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Her iki fabrikada yaşanan gelişmeler yürüyüşte sıkça konuşuldu.

Emek ve eğitim sendikalarının birlikte organize ettiği yürüyüşte "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı. Bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kırşehir/ Fotoğraf: İHA

Çorum

Çorum'da, Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp slogan atarak Gazi Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

Etkinlikte Emekli-Sen Çorum İl Başkanı Hikmet Aydın, Toleyis Sendikası İl Başkanı Nihat Tekin, KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, konuşma yaparak işçilerin sorun ve taleplerini iletti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da alana gelerek katılımcıların bayramını tebrik etti.

Etkinlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, kutlamaya katılanlarla halay çekti.

Tokat

Tokat'ta KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp slogan atarak Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

Kutlamaya katılanlar halay çekti.

Çankırı

Çankırı Kucaklama Taşı'nda toplanan sendika üyeleri, ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Burada düzenlenen programda konuşan Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçi ve emekçilerin öneminden bahseden Topçu, işçilerin birlikte daha güçlü olduğunu ifade etti.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Aydın

Mimar Sinan Mahallesi Malazgirt Meydanı’nda toplanıldı. Burada bir araya gelen emekçiler, demokratik kitle örgütleri ve üniversite öğrencileri, Efekent Kapalı Pazar yeri karşısında bulunan meydana kortejler oluşturarak yürüyüş yaptı. KESK Dönem Sözcüsü SES Aydın Şube Eş Başkanı Özkan Arat konuşma yaptı.

Aydın / Fotoğraf: BirGün Ege

Denizli

Denizli’de Çınar Meydanı’nda toplanan siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri kortejler halinde Ulus Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, “Üreten biziz yöneten biz olacağız” sloganı atıldı.

Denizli / Fotoğraf: BirGün Ege

Uşak

Uşak’ta da Uşak Stadyumu önünde buluşan yurttaşlar buradan Uşak Kent Meydanı’na yürüdü. Sendikalar ve siyasi partiler tarafından gerçekleştirilen yürüyüş sonrası yapılan konuşmada, 1Mayıs'ın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir mücadele günü olduğunu vurgulandı.

Uşak / Fotoğraf: BirGün Ege

Muğla

Muğla’da 1 Mayıs kutlamaları farklı ilçelerde gerçekleşti. Muğla’nın merkez ilçesinde Kışla Parkı’nda bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri Kışla Parkı’nda bir araya geldi.

Buradan da Atatürk Bulvarı’na yürüyüş gerçekleşti ve orada miting düzenlendi. Bodrum’da da Marina önünde bir araya gelen yurttaşlar 1 Mayıs’ı kutladı.

Datça’da 1 Mayıs kutlamaları Datça Demokrasi Evi önünde başladı. Burada toplanarak kortejler halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında sık sık “Şeriata, faşizme karanlığa geçit yok” ve “İş, ekmek, özgürlük” sloganları atıldı.

Muğla/ Fotoğraf: BirGün Ege

Amasya

​​​​​​​Amasya Künç Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, sloganlar atarak Pirinççi Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Amasya Şube Başkanı Satılmış Ayan da burada konuşma yaptı.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı ile Türkiye Yol-İş Sendikası 1 ve 2 Nolu Şubesi'nde bir araya gelen işçi sendikaları, kutlama yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, "Ben işçi arkadaşlarımın, emekçi arkadaşlarımın, memurların, gençlerin, kadınların, sevgili çocukların 1 Mayıs Emek Mücadele ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyorum. Hoş geldiniz sefa getirdiniz" dedi.

Türkiye Yol-İş Sendikası'nda yapılan kutlamada, 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çelik ve 2 Nolu Şube Başkanı Sadık Düzgün, yaptıkları konuşmada işçilerin bayramını kutladı.

Edirne

Edirne'de kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, burada yaptığı konuşmada, işçilerin dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi kutladığını söyledi.

Üreten, büyüten, mücadele eden ve şehri için çalışan tüm emekçilerin önünde saygıyla eğildiğini belirten Akın, "Tüm vatandaşlarımızın, tüm demokratik kitle örgütlerinin bir sesle haykırması çok önemli. Ben buradan tüm sendikalarımıza ve emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

DİSK Trakya Bölge Temsilciliği adına hazırlanan bildiriyi okuyan Çisem Aksoy da emeğe, hukuka ve adalete sahip çıkmak için bir arada olduklarını belirtti.

Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlama sırasında programın sunucusu aynı caddede restorasyon çalışmasına devam eden işçilere selam gönderdi ve bayramını kutladı.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne / Fotoğraf: AA

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Iğdır

Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Emekçilerin haklarına dikkat çekmek ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programlara yüzlerce kişi katıldı.

Sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde toplanan işçi sendikaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve yurttaşlara sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştiren başka gruplar da katıldı.

Renkli pankartlar, dövizler ve marşlarla yürüyen kalabalık, coşkulu görüntüler oluşturdu. Programda yapılan konuşmalarda, emekçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, işçi hakları ve adil ücret talepleri dile getirildi.

Sendika temsilcileri, emeğin kutsallığına vurgu yaparak daha adil ve eşit bir çalışma hayatı istediklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında yerel ve ünlü sanatçılar sahne alırken, halaylar çekildi ve çeşitli kültürel gösteriler sergilendi.

Iğdır/ Fotoğraf: İHA

Diyarbakır

Diyarbakır’da aralarında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Tabip Odası ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı’nda miting düzenlendi.

Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan miting, konser etkinliğiyle sürdü. Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, KESK Genel Başkanı Ahmet Karagöz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti başkanları katıldı.

Mitingde bir konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış ve emek mücadelesini başarıya ulaştırıncaya kadar sürdüreceklerini belirterek “Bizler azizler gibi emek mücadelesiyle barış mücadelesini birlikte onurluca veren ve bugün aramızda olmayan yaşamını yitiren bütün emekçi kardeşler yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, onların barış, emek mücadelesini başarıya ulaştırıncaya kadar da onurluca mücadele edeceğimizin sözünü bir kez daha Diyarbakır’da sizin huzurunuzda, surların huzurunda veriyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır / Fotoğraf: ANKA

Samsun

Samsun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntüler ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Samsun’da Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı.

Gar Kavşağı’nda toplanan işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana kadar sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdüler. Zaman zaman iş kıyafetleriyle yürüyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları yürüyüşe katılanların beğenisini topladı.

Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından şarkılar ile marşların söylenmesi ve halaylar çekilmesi ile sona erdi.

Samsun / Fotoğraf: İHA

Kırklareli

Kırklareli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikalarının katılımlarıyla düzenlenen törenlerle kutlandı.

Trakya'da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Lüleburgaz ilçesinde meydanda toplandı.

Kortej eşliğinde sloganlar ile Kongre Meydanı'na yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.

Alanda çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Daha sonra sendika temsilcileri konuşma yaptı.

Kırklareli / Fotoğraf: İHA

Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı.

Kutlamalar Zafer Meydanında gerçekleştirildi. Kutlamalar dolayısıyla meydana çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda katılımcılar alana üst aramaları yapıldıktan sonra alındı.

Sendikaların yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partilerle birlikte öğrenciler de etkinliğe destek verdi. Kutlamalarda yapılan basın açıklamalarında ise çalışanların haklarının daha fazla arttırılması temennisinde bulunuldu.

Afyonkarahisar / Fotoğraf: İHA

Erzincan

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Erzincan’da da gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği ile kutlandı.

Erzincan’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Adalet Sarayı önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi’ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi.

Yurttaşlar, polisin yoğun güvenlik önlemi altında Cumhuriyet Meydanı’na giriş yaptı.

1 Mayıs kutlama etkinlikleri sendika temsilcileri ve dernek yöneticileri tarafından miting alanında yapılan konuşmalar ile devam etti.

Yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılan siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve yurttaşlar hep birlikte halay çektiler.

Erzincan / Fotoğraf: İHA

Giresun

Giresun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Hemşehrilerimizle omuz omuza yürüdük, hak, hukuk ve adalet için bir kez daha birlikte olduğumuzu haykırdık. Her zaman emeğin yanında, her zaman biriz, birlikteyiz" dedi.

Giresun’da 1 Mayıs dolayısıyla sendikalar ve siyasi partiler, emekçilerin haklarını savunmak ve dayanışma mesajları vermek için bir araya geldi. Debboy mevkiinden müzik eşliğinde başlayan yürüyüş; slogan, alkış ve marşlarla devam etti. Kalabalık, yoğun güvenlik kontrolünden geçerek Osman Ağa Meydanı’na ulaştı ve buradaki mitinge katıldı.

Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda, işçi hakları, çalışma koşulları ve gelir adaleti gibi konular ele alındı. Konuşmaların ardından kalabalık oyunlar oynayıp halay çekildi. Köse de kutlamaya katılanlarla birlikte halay çekip, Giresun karşılaması oynadı.

Köse, emeği ve alın terinin önemine dikkati çekerek, “Emek, alın teri, mücadele... Bugün emeğin, dayanışmanın ve birlik olmanın günü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde hemşehrilerimizle omuz omuza yürüdük, hak, hukuk ve adalet için bir kez daha birlikte olduğumuzu haykırdık. Her zaman emeğin yanında, her zaman biriz, birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Giresun / Fotoğraf: ANKA

Batman

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaparken bazı inşaat işçileri o anları izledi.

Kent merkezindeki inşaatlarda çalışan ustalar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti. Kalıp ustası Yılmaz Çetin, "Bizde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı inşaatlarda çalışarak sürdürüyoruz" dedi.

Kutlamalar sürerken şantiyede iş başında olan inşaat ustaları, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan meydanlardaki 1 Mayıs coşkusunu izledi.

Etkinlikler, polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Batman / Fotoğraf: İHA

Manisa

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçi, memur ve emekli sendikaları ile siyasi partilerin düzenlediği yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla kutlandı.

Tarihi Sultan Camiinden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden kortej yürüyüşüne işçi sendikalarının yanı sıra memur ve emekli sendikaları ile siyasi partiler de destek verdi.



Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikler tarihi Sultan Camii önünden Cumhuriyet Meydanına kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye başkanları, işçi sendikaları, memur ve emekli sendikaları ile siyasi partiler de destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda emniyet tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar hayatın kaybeden işçilerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Platform üyeleri tarafından 1 Mayıs’ın önemiyle ilgili yapılan konuşmaların ardından katılımcılar çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.

Manisa / Fotoğraf: İHA



Manisa’nın Soma ilçesinde kutlanan 1 Mayıs’ta, Cengiz Topel Meydanı’ndan Millet Bahçesine yüründü.

Burada SOL Partili Musa Görgün tarafından yapılan açıklamada, “Biz Buradayız. Bize reva görülen sefalet ücretine, güvencesizliğe, açlığa, ölüme karşı buradayız. Bugün madenlerde, sağlıkta, eğitimde, belediyelerde, sanayide yüz binlerce emekçi taşeron şirketlerin insafına terk edilmiş durumda. Ülkemizi bu karanlıktan; bir avuç haraminin saltanatından kurtaracak olan birlikten doğan direncimiz ve gücümüz olacaktır” dedi.

Soma / Fotoğraf: BirGün Ege

Zonguldak

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kortej geçişi sırasında bir işyerinin ikinci katında demir kaynağı yapan işçiler, yürüyüşü çalışırken izledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İstasyon Caddesi önünde başladı.

Toplanan kalabalık Madenci Anıtı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bir işyerinin ikinci katındaki işçiler demir kaynağı yaparak çalıştı. Çalışırken de korteji izledi. Madenci Anıtı'nda toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okudu.

Kutlamalarda düzenleme komitesi adına konuşan Yener Arslanbuğa, "İşçi sınıfının ve emekçilerin Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Zonguldak'ta dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında yine meydanlardayız. Haklı taleplerimizi haykırıyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücü için alanlardayız. Dünya işçi sınıfının 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı coşkuyla kutlayan emekçi kardeşlerimize buradan dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. çok zorlu dönemden geçiyoruz. Ortadoğu'da, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de kan ve gözyaşı var. Ukrayna ve Rusya savaşı sadece bölgemizde değil dünyada önemli sorunlara yol açtı" diye konuştu.

Kutlamalarda Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Bayrakçı da adına konuşma yaptı.

Konuşmalar, şiirlerin ardından kutlamalar sona erdi.

Zonguldak / Fotoğraf: İHA

Yozgat

Hizmet İş Yozgat Şubesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı basın açıklamasında, “Grev yapan, aylardır alın teri ve emeği için mücadele eden emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” dedi.

Hizmet-İş Sendikası üyesi bir grup işçi, ellerinde 1 Mayıs yazılı pankart ile Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Sendikanın Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız burada yaptığı basın açıklamasında, “Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücü ile çalışan emekçilerimiz, emeğin hakkını savunmak için omuz omuza yürüdüğümüz 81 ildeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki teşkilat mensuplarımız, bugün alın terimizin, emeğimizin, birlik ve dayanışmamızın günüdür. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun!” diye konuştu.

“TEK BİR SES, TEK BİR YÜREKLE MEYDANLARDAYIZ”

Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma ile emekçilerin sesi olmak için alanlarda olduklarını kaydeden Zararsız, şunları söyledi:

“Ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakârca görev yapan, bu uğurda canını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden tüm emekçilerimizi de saygıyla yad ediyor, yararlanan ve meslek hastalığı yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Sorunlarımız, önerilerimiz ve taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız. Bugün 1 Mayıs’ta Van, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde haksız yere işten çıkarılan 360 gündür eylem çadırında ekmeği ve hakkı için direnen emekçi kardeşlerimizin, Altındağ Belediyesi, Lezita ve Yolbulan’da grev yapan, aylardır alın teri ve emeği için mücadele eden emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Hak-İş olarak, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yapılan tüm müdahaleleri kınıyor, sendikadan istifaya zorlanan, işten çıkarılan emekçilerin bir an önce işlerine iade edilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Türkiye, terörsüz bir gelecek için kararlı adımlarla ilerlemektedir. Ülkemiz, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda yeni ve kararlı bir sürece girmiştir. Hak-İş Konfederasyonu olarak, terörün her türlüsünü reddeden ve milli birlik-beraberliği esas alan bu sürece güçlü desteğimizi ifade ediyoruz. Tek bir ses, tek bir yürekle meydanlardayız. Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını istiyoruz.”

Yozgat / Fotoğraf: ANKA

Erzurum

Erzurum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı sendikalar tarafından Yakutiye Kent Meydanı’nda kutlandı.

Yakutiye Kent Meydanı’nda TÜRK-İŞ bünyesindeki sendika üyelerinin bir araya geldiği kutlama programında emekçiler, ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla sloganlar attı.

TÜRK-İŞ Erzurum İl Başkanı Yusuf Gökçan, yaptığı konuşmada eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücüyle alanlarda olduklarını ifade ederek, "1 Mayıs bizim için bir takvim gününün de ötesinde büyük bir anlam taşıyor. 1 Mayıs, emeğin, alın terinin, eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın tarihsel simgesidir. 1 Mayıs, biz emekçilerin birleşerek sömürüye, adaletsizliğe, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı sesini yükselttiği gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz işçiler dil, din, irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar" dedi.

Erzurum / Fotoğraf: İHA

Niğde

Niğde’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Niğde İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleşen programa konfederasyona bağlı sendikaların yanı sıra bazı dernek, ve vakıflar da destek verdi.

Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan yaptığı konuşmada şunları söyledi;



"Adalete ve hukuka sahip çıkmak her zamankinden daha da önem arz ediyor. Yükselen yoksulluk, derinleşen gelir adaletsizliği, sendikal örgütlerinin hakkını engellenmesi, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve emekçilerin taleplerinin yok sayılması karşısında mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Bugün, Türkiye'de milyonlarca emekçi, köylü ve emekli düşük ücretlerle yaşamaya mahkum edilmiştir. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, güvencesiz çalışma şartları ve artan hayat pahalılığı emekçileri her geçen gün daha fazla yoksulluğa sürüklemektedir. Çocuk işçiliği meşru hale getirilmiş, okulda olması gereken iki milyon çocuk, atölyelerde, güvencesiz çalışma şartlarında yaşam mücadelesi vermeye zorlanmış ve birçok çocuğumuz iş cinayetlerine kurban gitmiş. Tüm emekçiler bu düzenin en büyük mağduru. Ne zaman halkın refah düzeyinde iyileşme, emekçilerin maaşlarında artış talep etsek cevap aynı. Kaynak yok. Bu ülkenin kaynak sorunu yok . Kaynak, ihalelerle sermayelerine sermaye sattığınız kalantorlarda. Kaynak, halkın cebinden milyarlarca dolar çıkmasına neden olan müşteri garantili yollarda, hava alanlarında. Kaynak, ülkemize doldurulan milyonlarca sığınmacı ve kaçak göçmenler için harcanan milyon dolarlarda. Seçilmiş siyasi temsilciler, sendikacılar, gazeteciler ve öğrenciler üzerinde doğrudan halkın iradesine, örgütlenme hakkına ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir tehdittir. Bu baskı ortamı demokratik değerleri zayıflatmakta, hukukun üstünlüğünü yok etmekte, her gün yeni bir hukuksuzluğa uyanmaktayız. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yeni bir hayat gelir. 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı."



Yapılan konuşmaların ardından slogan atan kalabalık daha sonra müzik eşliğinde halaylar çekti.

Niğde / Fotoğraf: İHA

Çanakkale

Çanakkale’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı.

Katılımcılar yürüyüş için saat 11.30’da alanda toplanmaya başladı. Katılımcılar saat 12.00’de ellerinde pankartlarla İnönü Caddesi’ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar meydanda devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri tarafından 1 Mayıs sloganları atıldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları konuşmalarla sona erdi.

Çanakkale / Fotoğraf: İHA

Dersim

Dersim'de bazı parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

Daha sonra kortej oluşturan katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğe katılanlar meydanda müzik eşliğinde halay çekti.

Hozat / Fotoğraf: BirGün

Malatya

Malatya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi parti ve STK’ların katılımı ile kutlandı. Kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Malatya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş ve miting düzenlendi. Emeksiz alt kavşağında başlayan yürüyüşe katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle slogan atarak Emeksiz Meydanı’na kadar yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemi altında polis aramalarından geçen gruplar, burada kutlama komitesi tarafından düzenlenen program ile 1 Mayıs’ı kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde halaylar çeken kalabalık, daha sonra alandan ayrıldı.

Malatya / Fotoğraf: İHA

Trabzon

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapılarak, horon oynandı.



1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika ve siyasi parti üyelerinin horon oynayarak kutladığı 1 Mayıs etkinliğinde konuşan TÜRK-İŞ Trabzon Şube Başkanı Gökhan Gedikli, "Bütün zor günlerde biz varız. Depremde biz varız. Yangında biz varız. Selde biz varız. Yağmurda biz varız. Heyelanda biz varız. Karda biz varız. Pandemide biz varız. Darbelerin önlenmesinde biz varız. Bütün zor günlerde olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Trabzon / Fotoğraf: İHA

Bursa

Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Kutlamalar kapsamında bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Millet Bahçesi'nde toplandı.

Polis uygulama noktasındaki kontrollerin ardından işçiler, pankartlar açıp slogan atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent Meydanı'nda oluşturulan alandaki kutlamada, sendikaların temsilcileri tarafından günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, konser verildi.

Bursa / Fotoğraf: AA

Balıkesir

Balıkesir'de Altıeylül ilçesindeki Çarşamba Pazarı önünde toplanan işçi sendikaları buradan yürüyerek Kuva-yi Milliye Meydanı'na ulaştı.

Burada grup adına konuşma yapan Kristal-İş Balıkesir Şube Başkanı Ata Yazıcı, 1 Mayıs'ın tarihçesini anlattı.

Sendikalı ve toplu sözleşme koşulları, sosyal adalet, eşitsizlik, kardeşlik, barış ve özgürlük için her zamankinden daha kararlı mücadele edeceklerini belirterek, "Savaşların olduğu alanlarda insan hakları emek mücadelesinden söz edilemez. Gazze'de uzun süredir devam eden insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacağız. Çocukların ve sivillerin kadınların katledildiği bu vahşete 'dur' diyeceğiz. Biz emekçiler savaşın değil barışın tarafındayız" dedi.

Balıkesir / Fotoğraf: BirGün Ege

Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde meydanda halay çekti.

Kutlamalara CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve çok sayıda işçi katıldı.

Konya

Konya’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı düzenlenen etkinliklere kutlandı.

Konya’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin mensuplarının Kılıçarslan Meydanında toplanmasıyla başladı.

Meydanda toplanan kalabalık daha sonra pankart ve dövizlerle sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Alaaddin Bulvarını takip eden gruplar tekrar Kılıçarslan Meydanında yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşün ardından meydanda toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Konya / Fotoğraf: İHA

Burdur

Burdur’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan kortej yürüyüşü sonrası halaylar çekilerek kutlandı.

1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Çatalpınar Kavşağı’nda toplanan kalabalık, sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşte plastik çöp arabası ile yürüyen belediye işçileri büyük ilgi çekti.

Polis 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’na çıkan yolları trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi.

Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.1 Mayıs kutlamaları, yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla sona erdi.

Burdur / Fotoğraf: İHA

Düzce

Düzce’de işçiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla Düzce Belediyesi’nin önünde toplanarak Anıtpark Meydanı’na yürüdü.

Ortak açıklamayı okuyan TÜRK-İŞ Düzce Temsilcisi Ali Işık, “İşsizliğe ve taşeron çalışmaya 'dur' diyeceğiz. Yoksulluğa ve kayıt dışılığa karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşam ücretini savunacağız. Hayat pahalılığına ve vergide adaletsizliğe 'hayır' diyeceğiz… Kamusal hakların gasp edilmesine eğitim ve sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı eşit ve parasız hizmet hakkı istiyoruz. Temel tüketim maddelerinde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesini istiyoruz. Temel tüketim ürünlerinde vergiler sıfırlanmalı, gelir vergisi dilimleri adil hale getirilmeli. Emekçiler borç batağında, geçinemiyor” diye konuştu.

Kamuda çalışan işçilere yönelik kemer sıkma politikalarına tepki gösteren Işık, “Emeğin karşılığını istiyoruz. Grev ve toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sınıf dayanışması” dedi.

Düzce / Fotoğraf: ANKA

Ordu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ordu’da geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı’nda toplandı. Katılımcılar, buradan İsmet Paşa Caddesi üzerinden Tayfun Gürsoy Parkı’ndaki miting alanına kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mitingde, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim-Sen Ordu Şubesi Başkanı Nursen Kaymaz, emekçilerin sorunlarını dile getirerek insanca yaşam, adalet, demokrasi ve özgürlük taleplerini vurguladı. Kaymaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ülkenin tüm güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler; işçiler, öğretmenler, kadınlar, gençler... Herkese selam olsun. Bu sömürü düzeni emekçilerin kanıyla ayakta duruyor. Bu düzende bir çözüm yok. Biz, bu düzeni değiştirme gücüne sahibiz. Tüm değerleri biz üretiyoruz, yöneten de biz olacağız!”

Ordu / Fotoğraf: BirGün

Kaymaz ayrıca, 1977 Taksim 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenler için yazılan bir ağıtı da okuyarak emek mücadelesinde yaşamını yitirenleri andı. Konuşmasında, ekonomik kriz, yoksulluk, adaletsizlik ve baskılara karşı dayanışmanın önemine dikkat çekti.

KONSER VE HALK OYUNLARIYLA KUTLAMA

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Grup Albatros, konseriyle mitinge katılanlara coşkulu anlar yaşattı. Katılımcılar, halk oyunları ve şarkılar eşliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Etkinlikler, barışçıl ve kitlesel bir şekilde son buldu.

Sakarya

Sakarya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya / Fotoğraf: AA

Kars

Kars'ta Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nde 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde toplananlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Valiliğin belirlediği Kars Tren Garı Meydanı'na yürüdü.

Bu sırada belirlenen güzergah dışında yürümek isteyen katılımcılar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup, tekrar yürüyüş güzergahına yönlendirildi.

Grup, polislerce yapılan aramaların ardından meydana alındı.

Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ardahan

Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki programa, sendika temsilcileri ile siyasi partilerden katılım oldu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara, öğle namazı için okunan ezan sırasında ara verildi.