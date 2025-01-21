Yurdun dört yanı direniş

Emek Servisi

Kocaeli’nden Batman'a yurdun farklı kentlerinde işçiler, emeklerinin karşılığını almak için grevde. İzmir Bornova’da bulunan Temel Conta fabrikasında işçiler, sendikal haklarının engellenmesine karşı ücretlerin asgari ücretin üstüne çıkarılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle 43 gündür grevde. Çoğunluğu kadınlardan oluşan Petrol-İş Sendikası üyesi işçilerin talebi, işverenin sendika ile anlaşması.

ANKA’ya konuşan işçi Şadiye Güldal, 20 yıldan beri Temel Conta’da çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Burada 20 yıldan beri asgari ücret dayatması var. Biz sendikaya üye olduktan sonra baskılar, mobbingler daha da fazlalaştı. Örneğin doktora gidiyoruz, rapor aldığımız halde bize tutanak tutuluyor. Biz de ‘Sendikasız çalışmayacağız’ diyoruz. Patron sendikayı kabul edene kadar buradayız.”

İşveren örgütü MESS’in yüzde 40 oranında zam dayatmasına karşı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin greve çıktığı işyerlerinden Green Transfo’da da grev 27’nci gününü doldurdu. Grevlerin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı kararnameyle yasaklanmasına rağmen grevlerine hız kesmeden eksiksiz bir şekilde devam eden ve birbiri ardına kazanım elde eden metal işçileri, talepleri karşılanana dek mücadele etmekte kararlı. Green Transfo işçileri de kazanana dek grevlerine devam edeceklerinin altını çizdi.

PATRON E-DEVLET ŞİFRESİNİ İSTEDİ

Kayseri’de ise Almer Tekstil adlı işyerinde çalışırken TEKSİF sendikasında örgütlenen işçilerden 12’sinin işten çıkarılmasının üstüne işçiler, işyeri önünde eylem gerçekleştirdi. İyileştirilmiş ücret ve çalışma koşulları için sendikaya üye olduklarının altını çizen işçiler “Sendikalaşmak anayasal hakkımız, mücadelemiz sürecek” dedi. Basın açıklamasını TEKSİF Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz okudu. Canbaz, “12 işçi arkadaşımızın işine ‘kadro daralması’ bahanesiyle son verildi. O halde bir hafta önce neden yeni işçi alımı yaptınız? İşçi kardeşlerimizin e-devlet şifrelerini isteyerek sendika üyeliğinden istifaya zorlayamazsınız. Hukuk önünde hesap vereceksiniz."

∗∗∗

KAYYUM İŞÇİ KIYIMINA DEVAM EDİYOR

DEM Parti yönetimindeki Batman Belediyesi’ne kayyum atandıktan sonra işten çıkarılan işçiler ise 20 güne yakın süredir belediye önünde nöbette. 31 Aralık’ta 20 kişinin işine son vermekle başlayan işten çıkarmalara 11 Ocak’ta 20 kişi, 17 Ocak’ta ise 18 eklenmiş ve böylece işten çıkarılanların sayısı 58’e ulaşmıştı. İşçiler, DİSK/Genel-İş Batman Şubesi ile birlikte sürdürdükleri nöbete dün de devam etti. Eyleme DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve sivil toplum örgütleri destek verdi. Nöbete işten atılan işçilerin aileleri de katıldı. İşten çıkarılan son 18 işçinin çoğuna gerekçe olarak “görülen lüzum üzerine” denilmesi üzerine DİSK/Genel-İş Şube Batman Başkanı Çekdar Özlük, şunları söyledi: “Bu gerekçeler aslında işçi kıyımının ne kadar keyfi olduğunu gösteriyor. Aslında kendileri gibi düşünmeyenleri işten atarak kendilerine alan açıyorlar. Bu kadar keyfi bir şekilde işçileri işinden etmek hiçbir ahlak ve yasaya sığmaz.”