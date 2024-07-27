Yurdun her yanında çiftçiler isyan ediyor

RİZE’DE ÇAY YAKMA EYLEMİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ÇAYKUR'un çay alım yerinde ürününü satmak için saatlerce bekleyen çay üreticileri, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamasını protesto etti. Çay üreticisi Erdal Bergal, satamadığı çayını benzin dökerek yaktı. Çayını ateşe veren Erdal Bergal, "ÇAYKUR’un çay müstahsiline uyguladığı tarife budur, protestomuzu yapıyoruz. Herkes iyice izlesin, devlet de iyice izlesin. Bu vatandaş bu saate kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor ama devlet bizi mağdur bırakıyor. Biraz ses verelim" dedi. Diğer çay üreticileri de Bergal'ın eylemine destek verdi.

MALATYA’DA KAYISI FİYATINA TEPKİ

Kayısı hasadının sona yaklaştığı Malatya’da maliyet artışına rağmen geçen yıl 180-200 lira olan kayısı alım fiyatlarının 100 liranın altına düşmesi çiftçiyi zor durumda bıraktı. Malatya Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, "Suda, ilaçlamada sıkıntı yaşıyoruz. Yetmedi 6 Şubat’ta şehrimizi kaybediyoruz ve bugün kayısılarımızı götürüp konteynerlerin içinde saklıyoruz. Benim çiftçime 80 lirayı reva gören insanlara buradan sesleniyorum. Bu ülkede isyan koparsa çiftçiden kopar" dedi. Kılıç şöyle konuştu: "Bugün 4 tane ticaretçinin, 4 tane ihracatçının elinde çocuk oyuncağı olmuş bu üretici. Bu çiftçi ne yapsın? Üretmesin mi, terk mi etsin? 11 milyon kayısı ağacını söksün atsın mı?"

Fotoğraf: DHA

URFA’DA KARPUZ TARLADA 2 LİRA

Urfa’nın Suruç ilçesinde ova karpuzu olarak adlandırılan karpuzun hasadına başlandı. Marketlerde kilosu 10 liraya kadar alıcı bulan karpuzun tarladaki fiyatı ise 2 lira civarında. Karpuz üreticisi Müslüm Coşkun, umdukları fiyatları bulamadıklarını anlattı. Coşkun, "Verim çok güzel oldu ama fiyat umduğumuz gibi gitmedi. 10 dekarda ekim yaptım. Ortalama 50 bin lira masrafım oldu. Kabak aşısı olmasa bizim karpuzlar çok güzel. Hem iyi fiyata gider, müşteri de memnun kalır ama şu anda piyasada genelde kabak aşısı var. Biz en az kilosunu 7-8 lira olarak bekliyorduk ama şu anda kilosu 2-3 liraya gidiyor” dedi.