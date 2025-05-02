Yurdun kalbinden meydanlara aktılar

Haber Merkezi

İç Anadolu Bölgesi’nde 1 Mayıs, sendikaların, siyasi partilerin ve yurttaşların katılımıyla coşkulu ve direnç dolu kutlamalarla karşılandı. Afyon’dan Sivas’a, Aksaray’dan Eskişehir’e kadar birçok kentte emekçiler sabah saatlerinden itibaren meydanlara akın etti.

Alanlarda sık sık “Eşitlik, adalet, özgürlük” sloganları yükseldi; halaylar çekildi, türküler söylendi, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler anıldı. Yağmurun ve baskının gölgesinde geçen kutlamalar, emekçilerin birleşik mücadelesinin ve kararlılığının bir kez daha görünür olduğu bir güne dönüştü. Her konuşmada artan yoksulluğa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı ortak ses yükseldi: “Bu düzen değişecek.”

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AFYON

Afyon'da sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri 1 Mayıs'ta Ali Çetinkaya Garı önünde bir araya geldi. Bayrak ve pankartlar taşıyan grup sloganlar eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Türk-İş HARBİŞ Bölge Başkanı Yasin Öztürk, "Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücüyle alanlardayız. 1 Mayıs bizim için bir takvim gününden ötesinde çok büyük anlamlar taşıyor. 1 Mayıs emeğin, alın terinin, eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın tarihsel simgesidir" dedi.

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AKSARAY

Aksaray’da CHP, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla gerçekleşen kutlamada; eşitlik, özgürlük, barış ve adalet talepleri vurgulandı. Mitingde konuşan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, “Bugün ne yazık ki demokratik bir yönetimden söz etmek mümkün değildir. Seçilmiş belediye başkanları tutuklanıyor, yerlerine kayyumlar atanıyor. Ekrem İmamoğlu hukuksuz şekilde tutuklandı. Bu bir sivil darbedir. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’ne karşı geliyor, milletvekilleri mahkeme kararlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. Hukukun değil talimatın geçerli olduğu bir düzen içerisindeyiz” dedi.

Ekonomik krize ve gelir adaletsizliğine de dikkat çeken Özdemir, “Nisan 2025 itibarıyla açlık sınırı 24 bin 35 TL, yoksulluk sınırı ise 78 bin 292 TL. Asgari ücret 22 bin 100 TL, en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL. Bu tablo sosyal devlet anlayışının tamamen yok olduğunu gösteriyor. Bu mücadele; demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik ve emekçiler için sonuna kadar sürecek” dedi. Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Şevket Köksal da “Milyonlarca emekçi geçim sıkıntısı, yoksulluk ve işsizlikle boğuşuyor. Demokrasi ve seçme-seçilme hakkı dahi tehdit altındadır. Ancak artık korku duvarları yıkılıyor, direniş büyüyor. Örgütlenirsek, mücadele edersek değişim mümkündür” dedi.

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KIRŞEHİR

Emekçiler kentin sokaklarında “İnsanca çalışma koşulları istiyoruz” diye bağırdı. DİSK ve Genel-İş, Eğitim Sen, Birleşik Metal-İş, Eğitim-İş, KESK, sendikaların Kırşehir Şubeleri ile CHP, SOL Parti, Dem Parti, EMEP, TKP Kırşehir Masal Park’ta toplandı, davul ve zurna eşliğinde Cacabey Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş esnasında “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları sokakları inletti. Sendikalar, Müftülük Caddesi’nde Petrol-İş Sendikası üyesi işçileri ile buluştu. Büyük coşkuyla buluşanPETLAS işçileri ile ÇEMAŞ işçileri sarılarak bayramlarını kutladılar.

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KARAMAN

Karaman Lisesi önünde başlayarak Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Ellerinde pankart ve sendika bayraklarıyla slogan atan emekçiler sık sık halaylarla kutlama yaptı. Meydanda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından davul ve zurna eşliğinde türküler söylendi.

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SİVAS

Kenti etkileyen sağanak yağmura rağmen coşkulu kutlama gerçekleştirildi. Ethembey Parkı önünde bir araya gelen emekçiler, sendikalar, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi üzerindeki miting alanına yürüdü. İş cinayetlerinde ölen emekçiler için alanda yağmur altında saygı duruşunda bulunuldu. Miting alanında 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yapılan konuşmalarda emekçilerin haklarına, iş güvenliği sorunlarına ve sosyal adalet taleplerine dikkat çekildi. Yağmura aldırış etmeyen yurttaşlar türkülerle halay çekti.

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NEVŞEHİR

'Kapadokya'nın emekçileri' Borsa kavşağında 1 Mayıs için bir araya geldi. Nevşehir Borsa kavşağında başlayan yürüyüş Valilik Önü Meydanı’na kadar devam etti. KESK Dönem Sözcüsü Tarık Kaya, gelenlere 'Kapadokya'nın emekçileri' diyerek seslendi, emek, barış, adalet taleplerini haykırdı.

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ESKİŞEHİR

Eskişehir’de yağmurlu hava coşkulu kutlamalara engel olamadı. Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası’nın çağrısıyla Atatürk Bulvarı’nda toplanan binlerce kişi, sloganlar ve pankartlarla Odunpazarı Meydanı’na yürüdü. DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya konuşmasında şunları söyledi:

''Bu ülkenin değerlerini üretenler olarak alanlardayız. Demokratik haklarımızı kullandığımız, özgürce yaşadığımız, eşit yurttaşlar olduğumuz bir Türkiye mümkün. Kendini bu ülkenin sahibi sananlara, halktan büyük bir güç olmadığını bir kez daha gösterdik. Biz tüm renklerimiz ve farklılıklarımızla Türkiye’yiz. Ve bugün 1 Mayıs meydanlarında başka bir yaşamın, başka bir Türkiye’nin müjdesini vermek için bir aradayız. Bugün 1 Mayıs alanlarında bir kez daha tanık oluyoruz ki ülkemizde yepyeni bir güneş doğuyor, mutlu bir hayat filizleniyor.''

TÜRK-İŞ Eskişehir Temsilcisi Orhan Demir de şunları kaydetti: ''1 Mayıs, işçi sınıfının dayanışmasının ve hak arayışının sembolüdür. Bizler adaletsizliğe, güvencesizliğe, yoksulluğa karşı bir aradayız. 1 Mayıs, biz emekçilerin birleşerek sömürüye, adaletsizliğe, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı sesini yükselttiği gündür. Biz, insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Taşeronda, güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz işgücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz.'' Kutlamalar, sanatçı Mazlum Çimen’in verdiği konserle son buldu.

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KONYA

Kutlamalar Kılıçarslan Meydanındaki toplanmayla başladı. Emekçiler daha sonra pankart ve dövizlerle sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Alaaddin Bulvarını takip etti, tekrar Kılıçarslan Meydanında yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşün ardından meydanda toplanan yurttaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti.