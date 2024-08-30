Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.