Yurdun kuzeyindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın genellikle öğle ve akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.