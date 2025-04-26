Yurdun maliyeti 14’e katlandı

Plansızlık nedeniyle inşaat maliyeti katlanarak artan kamu binalarına çarpıcı bir örnek daha eklendi. Kayseri’nin Talas ilçesinde Haziran 2021’de temeli atılan yükseköğrenim öğrenci yurdunun maliyeti, öngörülen maliyeti 14’e katladı. Öğrenci yurdunun tamamlanması için gerçekleştirilen ikmal ihalesi, “Gençliğin parası plansızlığa kurban edildi” yorumlarına neden oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Talas ilçesine öğrenci yurdu yapılması amacıyla 28 Aralık 2020 tarihinde ihale düzenledi. İhale kapsamında biner kişilik iki bloktan oluşmak üzere toplam 2 bin kişilik öğrenci yurdu yapılacağı belirtildi.

TUTMAYAN PLAN

Aralık 2020’de gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi, 2 Haziran 2021 tarihinde imzalandı. Sözleşme bedelinin 117 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi. 7 Haziran 2021 tarihinde başlanan yurt inşaatının 27 Haziran 2023 tarihinde bitirilmesi planlandı. Ancak yurt, belirtilen sürede bitirilemedi.

TALİBİ YOK

İhale sözleşmesine göre, Haziran 2023’te bitirilmesi gereken yurt inşaatı tamamlanamayınca Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18 Temmuz 2023 tarihinde yeni bir ihale daha açtı. İhaleye teklif veren istekli çıkmayınca bakanlık, 19 Eylül 2023 tarihinde yeni bir ihale daha açmak zorunda kaldı. Eylül 2023’teki ihaleye de teklif veren çıkmadı.

DEV ANLAŞMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 117,2 milyon TL’lik harcama ile Haziran 2021’de yapımına başlanan ancak yarım kalan öğrenci yurdunu tamamlamak için ancak Nisan 2025’te anlaşma yapabildi. 26 Mart 2025 tarihli, “Kayseri (1000+1000 Talas) Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, 14 Nisan’da 1 milyar 561 -milyon TL’lik sözleşmeye imza attı. Nisan 2025’te atılan imzanın ardından, 117,2 milyon TL’ye mâl olması öngörülen öğrenci yurdunun maliyeti, 1,6 milyar TL’ye fırladı. Yurdun yapım maliyetinde 14 kat artış kaydedildi.