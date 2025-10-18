Yüreğimiz yerinden sökülüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesinde TOKİ konutları yapılacağı söylenerek halkın tapulu arazilerine çöken devlet, bu sabah çevik kuvvet polisi eşliğinde iş makineleriyle mahalleye girdi. Yurttaşlar "Kepçe toprağa her vurduğunda yüreğimiz kanıyor" diyerek iş makinelerine karşı direndi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine Kurtderesi Mahallesinde TOKİ için el konulan tapulu arazilere bu sabah çevik kuvvet eşliğinde bir kez daha iş makineleri girdi. Yıkıma tepki gösteren mahalleliler, "Depremde olmayan polis bugün burada. Kepçe toprağa her vurduğunda yüreğimiz kanıyor. Maalesef sesimizi duyurmaya çalıştık, ama kimse bizi duymadı" sözleriyle isyan etti.

Mahalle halkı tapulu arazilerine "acele kamulaştırma" kararıyla devletin el koymasına karşı 2 Eylül'den bu yana nöbet tutarak direnirken, dün ve bu sabah polis eşliğinde iş makineleriyle girildi. Dün sabah iş makinelerini durdurmaya çalışan iki kişi gözaltına alınırken, bu sabah polis ve kepçeler yeniden Kurtderesi Mahallesine girdi.

DEPREMDE OLMAYAN POLİSLER BURADA

Yıkıma tepki gösteren bir mahalleli, "Biz koskoca büyük bir depremi atlattık. Orada bile her şeyle baş edebilme gücünü kendimizde bulabildik. Bir sürü insanı kaybettik. Bir sürü insanı toprağın altından, enkazların altından çıkarttık. Ve kimseye ihtiyaç duymadan o gücü kendimizde görebildik ama maalesef bugün burada hayatımın en büyük çaresizliğini hissettiğim. Depremde olmayan polis bugün burada. Kepçe toprağa her vurduğunda yüreğimiz kanıyor. Maalesef sesimizi duyurmaya çalıştık, ama kimse bizi duymadı. Kimse bizim için bir şey yapamadı" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir mahalleli de tapulu arazilerin zorla alınmasına tepki göstererek, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yağmalama var burada. Tapulu arazilerde resmen işgal kanunları uygulanıyor. Sıkıyönetim var gibi. Buradaki insanlar mağdur, kimse artık dışarı çıkamıyor. Arazilerimize giremiyoruz. Hazine vakıf arazileri dururken ısrarla arazilerimize polis eşliğinde, asker eşliğinde, çevik kuvvet eşliğinde bu şekilde girildi" diye konuştu.