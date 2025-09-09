Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'nın iş yerine silahlı saldırı

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın, 100. Yıl Mahallesi'ndeki iş yerine gelerek makam koltuğuna ateş ettiğini duyurdu.

Demirçalı açıklamasında "Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Demirçalı, şu ifadeleri kullandı:

"İş yerime kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ofisime girerek makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Kimse şunu unutmasın; biz milletimizin iradesinden ve halkımıza hizmet etme sorumluluğundan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Yüreğir için, Adana için, ülkemiz için hizmet yolunda dimdik ayaktayız."