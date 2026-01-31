Yüreğir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, Adana genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle kriz masası oluşturdu. Belediye Başkanı Ali Demirçalı başkanlığında kurulan masa, olası olumsuzluklara müdahalede koordinasyonu sağlayacak.

Yüreğir Belediyesi, yoğun yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu. Bu kapsamda ilk olarak ilçede yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde gerekli önlemler alındı.

Belediyeye bağlı ilgili tüm müdürlükler ve ekipler sahada görev yapacak. İş makineleri, teknik ekipmanlar ve personel, olası su baskınları ve acil durumlara anında müdahale edebilmek için gece boyunca da teyakkuzda halinde olacak.

"2 bin kişilik sıcak yemek hazırlığımızı tamamladık"

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz masamız sahadaki çalışmaları anlık olarak koordine ediyor. Ayrıca 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlığımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece boyunca sahada olacağız ve gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşlarımıza sıcak çay ve çorba ikramı yapılacaktır"

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak gelişmeleri anlık olarak takip etmeye ve ihtiyaç duyulan her noktada destek sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Ekipler, vatandaşlara acil durumlarda belediye ile iletişime geçebilecekleri hatırlatırarak, şu açıklamayı yaptı:

"Şehrimizde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle evlerini su basan ve güvenli şekilde ikamet edemeyen hemşehrilerimizin yanındayız. Evlerini geçici süreyle kullanamayacak durumda olan vatandaşlarımız için konaklama imkânı sağlıyoruz. Acil durumda konaklama desteğine ihtiyaç duyan hemşehrilerimiz, belediyemizle iletişime geçebilir. Bu süreçte Kent Lokantalarımız sabaha kadar açık olacak, ayrıca ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yemek desteği sağlanacaktır. Atatürk Kültür Merkezimiz sabaha kadar açık olup, vatandaşlarımıza sıcak çay ve çorba ikramı yapılacaktır. Çağrı merkezine 444 80 44 nolu telefondan, Yüreğir Belediyesi acil durum hattına ise 0322 328 87 80 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz."