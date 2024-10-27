Yüreğir'in 'kalbi'ni çaldılar: "Kim aldıysa getirsin arkadaşlar"

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yüreğir Belediyesi'nin bir parkta yer alan logosundaki kalbi çaldı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sembolü alan kişinin geri getirmesi için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Serinevler Parkı'nda meydana geldi. Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” dedi.

Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.