Yüreğir’de 2 Kent Lokantası açıldı

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi’nin, vatandaşların uygun fiyata kaliteli yemeğe erişebilmesi için ilçede ilk defa hayata geçirdiği Kent Lokantaları hizmet vermeye başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Yüreğir’de tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği birlikte kuruyoruz” dedi.

Yoksullukla mücadelede önemli bir çalışmaya imza atan Yüreğir Belediyesi, ilçenin ilk Kent Lokantalarını, Dervişler Mahallesi Kozan Yolu üzeri ve Başak Mahallesi Çukurova Caddesi’nde halkın hizmetine sundu.

Hafta içi her gün, günlük yaklaşık 400 kişiye hizmet verecek kent lokantaları, 3 çeşit yemeği 55 liraya sunarak, vatandaşları uygun fiyatlı ve kaliteli yemekle buluşturuyor.

"Kent lokantaları halkın sofrasıdır"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, halkın ihtiyacı olan her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır. Temiz, dengeli ve besleyici yemeklerin herkes için erişilebilir olması çok kıymetlidir. Ne mutlu ki, artık Yüreğir’de 2 kent lokantamız var. İmkanlarımız ölçüsünde bu sayıyı daha da artıracağız. Bu heyecanı halkımızla, komşularımızla, öğrencilerimizle, çalışanlarımızla, emeklilerimizle, bu sofranın gerçek sahipleriyle paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Kent lokantaları halkın sofrasıdır. Yüreğir’de tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği birlikte kuruyoruz. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.