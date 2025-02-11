Yürekleri ısıtan destek

Kent yoksulluğu ve gelir adaletsizliğiyle mücadele kapsamında çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kış şartlarının temel ihtiyaçlar noktasında yarattığı mağduriyeti gidermek için dar gelirli ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet destek paketleri dağıtıldı.

Destek paketlerinin temininde, çocukların yaş grupları ile bireysel ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu. Görevli ekipler, süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına destek paketlerini çocukların adreslerine teslim etti.

SOSYAL DAYANIŞMA GÜÇLENİYOR

Balıkesir’de kent yoksulluğu ile mücadelenin sembolü haline gelen Yakın Kart, Kent Lokantası gibi hizmetlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, 2025 Yılı Bütçesinde “Hane Halkına Yapılan Sosyal Transferler” miktarında 5 kat artışa gitmişti. Sosyal yardımların sayısını ve niteliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilerleyen süreçte sosyal dayanışmayı geliştirmek ve güçlendirmek adına Balıkesir’i daha çok halkçı hizmetle buluşturacaklarını her fırsatta ifade ediyor.