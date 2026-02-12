'Yurt açılışı' gerekçesiyle kampüse giriş yasaklandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Erdoğan ziyareti' iddiası

Boğaziçi Üniversitesi’nde başında kayyum rektör Naci İnci’nin olduğu yönetim tarafından “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” nedeniyle 13 Şubat 2026 Cuma günü Güney Kampüs’te çalışma uzaktan yürütüleceği duyuruldu. Öte yandan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı tarihte Boğaziçi Üniversitesi’ne geleceği iddia edildi.

KAMPÜSE GİRİŞ YASAKLANDI

Akademik/idari personel ve öğrencilere duyuruda, kampüse yalnızca etkinlikte görevli personelin ve kız yurdunda kalan öğrencilerin giriş yapabileceği, bunların dışında hiçbir kişi ya da araca kampüse giriş izni verilmeyeceği ifade edildi. Duyuru metninde Güney Kampüs’te yapılması planlanan derslerin çevrimiçi olacağı bildirildi.

İdare tarafından gönderilen metin şöyle:

"Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, Sevgili Öğrencilerimiz; Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni dolayısıyla, 13 Şubat 2026 Cuma günü Güney Kampüsümüzde akademik ve idari personelimiz için çalışma düzeni çevrimiçi (uzaktan) olarak uygulanacaktır. Aynı tarihte Güney Kampüste yapılması planlanan dersler de çevrimiçi (uzaktan) olarak sürdürülecektir. 13 Şubat 2026 tarihinde Güney Kampüse yalnızca etkinlikte görevli personel ile kız yurdunda kalan öğrencilerimiz giriş yapabilecektir. Bunların dışında hiçbir kişi veya araca kampüse giriş izni verilmeyecektir. Eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin aksamaması adına gerekli tüm planlamalar yapılmış olup, birimlerimiz çalışmalarını dijital platformlar üzerinden kesintisiz şekilde sürdürecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

ERDOĞAN ZİYARETİ İDDİASI

Öte yandan, aynı tarihte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okula gelmesinin beklendiği, bunun için “Vizyon Toplantısı” başlığı altında hazırlık yapıldığı ileri sürüldü. Hazırlıklar kapsamında kampüs içindeki işletmelerin kapatılacağı, Hisarüstü’ndeki işletmelerden çalışan listelerinin istenerek güvenlik kontrolü uygulanacağı, shuttle seferlerinin durdurulacağı ve bugün ile yarın 09.00 - 18.00 saatleri arasında Hisarüstü’nde elektrik kesintisi yapılacağı iddia edildi.

Ayrıca Güney Kampüs önünde akşamdan polis barikatlarının kurulduğu görüldü.

YURT BOŞALTMA TALİMATI

Theodorus Hall Yurt Müdürlüğü, öğrencilerin 13 Şubat Cuma günü saat 08.00 ile 10.00 arasında yurt binası ve ortak alanları boşaltmaları talimatı verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurt Tahliyesi ve Güvenlik Kontrolü

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında, güvenlik önlemleri dahilinde yurt binamız genelinde güvenlik görevlilerince detaylı kontroller yapılacaktır.

Güvenlik taramalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin belirtilen saat aralığında binayı boşaltması gerekmektedir.

• Tarih: 13 Şubat 2026, Cuma

• Saat Aralığı: 08.00 – 10.00

• Kapsam: Tüm yurt binası ve ortak alanlar

İş birliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz

Theodorus Hall Yurt Müdürlüğü

Not: Kontroller süresince dileyen öğrencilerimiz Dodge Hall binasını kullanabileceklerdir."

AKADEMİSYENLERDEN TEPKİ

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi Açıklamada, yasaklar nedeniyle Ocak 2021’den bu yana her iş günü Güney Kampüs’te gerçekleştirilen akademik nöbetin de gerçekleştiremeyeceği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün 12 Şubat Perşembe akşamı saat 17:00’den sonra yaptığı bir açıklamayla 13 Şubat Cuma gününde Güney Kampüs’ün gün boyunca tüm girişlere, yani öğrencilere, akademisyenlere ve idari personele kapalı olacağını, kampüsteki derslerin sınıflarda yüz yüze yapılmayacağını ve tüm işletmelerin kapalı olacağını öğrendik. Rektörlük duyurusu, söz konusu kampüs yasağı kararını, öğrenciler için başka bir kampüste yapılmış olan “Erkek ve Kız Yurtlarının Açılış Töreni” ile gerekçelendiriyor.

Bir kampüsü öğrenciler ve akademisyenler dahil tüm kullanıcılarına kapayarak bir açılış törenine tahsis eden bu uygulama, kayyım rektör Naci İnci ve ekibinin üniversite konusundaki beklenti ve önceliklerinin açık bir göstergesi.

Söz konusu yasak dolayısıyla Ocak 2021’den bu yana her iş günü Güney Kampüs’te gerçekleştirdiğimiz akademik nöbetimizi yarın gerçekleştiremeyeceğimizi kamuya duyurmak isteriz.

Boğaziçi Üniversitesi’nin yeniden bir üniversite olarak işlev gördüğü, öğrencilerine, öğretim üyelerine ve personeline özgür, katılımcı ve yaratıcı bir yaşam ve üretim alanı sunduğu günleri yeniden görebilmek için tüm gücümüzle çalışmaya ve doğruları savunmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Güney Kampüs’te Hamlin Hall’daki kulüp odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasına yönelik itirazların ardından 6 Şubat gecesi kampüse girişler kısıtlanmış, üniversite önüne TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandırılmıştı. Aynı saatlerde Güney Kapısı kapatılarak kulüp odalarının tahliyesine başlanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin üzerine öğrenciler, pazartesiden bu yana Güney Kampüs’te eylemlerini sürdürürken, okul çevresi ve kampüs içine çok sayıda sivil polis, çevik kuvvet, gözaltı araçları ve TOMA’ların yığıldığı görüldü. Öğrenciler, hem kampüs yaşamının olağan akışının kesintiye uğratılmasına hem de demokratik haklarının engellenmesine yönelik tepkilerini sürdürüyor.