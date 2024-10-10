Yurt bulamayan okul donduruyor

Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik zorluklar kamuoyu araştırmalarına yansıyor. Ipsos Araştırma Şirketi, "Gündeme Dair" araştırmalarından derlenen bu haftaki bülten içeriğinde, üniversite öğrencilerinin eğitim masrafları, devlet yurdu seçimleri ve özel yurtların ücretleri gibi ölçümlere yer verdi.

Araştırmadan çıkan sonuçlar, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle birden fazla yere burs başvurusu yaptığını, önemli bir kesimin okulu dondurmak zorunda kaldığını, eğitim masraflarının ailenin bütçesini zorladığını ortaya koydu.

Araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

• Araştırmada, geçen seneye göre bu yıl üniversite öğrencilerinin yaşadıkları şehirdeki üniversiteleri tercih etme oranı yükseldi. Geçtiğimiz yıl yüzde 58 olan başka bir şehirde üniversite okumak isteyenlerin oranı bu yıl yüzde 50’ye geriledi.

• Her 10 üniversite öğrencisinden 4’ünün ortalama iki farklı kuruma burs için başvurduğu ya da halihazırda burs aldığı ortaya çıktı. Belediyeler, STK’ler ve vakıflar burs için en fazla başvurulan kurumlar oldu.

• Her on öğrenciden üçü ise tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışıyor. Yüzde 25’lik bir kesim yarı zamanlı çalışırken yüzde 3’lük bir kesim ise tam zamanlı çalıştığını belirtiyor.

• Başka şehirde eğitim görecek 10 üniversite öğrencisinden 7’si yurtta kalacağını belirtiyor. “Başka bir şehirdeki üniversite eğitiminizde nerede kalacaksınız” sorusuna katılımcıların yüzde 72’si “yurtta kalacağım” yanıtı verdi. Yüzde 11’i “kendi evimizde” derken yüzde 8’i kiralık evde, yüzde 6 ise “Akrabalarımın yanında” yanıtını veriyor.

• Yurtta kalmayı planlayanların yüzde 89’u devlet yurdunda kalmayı planlıyor. Özel yurt diyenlerin oranı yüzde 6 olurken bu soruya her ikisi de yanıtını verenlerin oranı yüzde 5. Geçen yıl devlet yurdunda kalmayı planlayanların oranı ise yüzde 86’ydı.

• Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise okulunu dondurmayı düşünen öğrencilerin oranının geçen yıla kıyasla yüzde 4 yükselmiş olması. Devlet yurduna çıkamazsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sorusuna katılımcıların yüzde 18 “okulu dondurup memleketime döneceğim” yanıtı veriyor. Bu aran geçen yıl yüzde 14 olarak ölçülmüştü.

• Hemen hemen tüm öğrenciler özel yurtların pahalı olduğu görüşünde. Devlet yurtlarının da pahalı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 56.

• Üniversite eğitimi için gereken bütçe, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve ailelerin hemen hemen hepsinin bütçesini, az ya da çok zorluyor. Eğitiminin aile bütçesinin “çok zorladığını” belirtenlerin oranı yüzde 38 olurken “zorladığını” düşünenlerin oranı yüzde 55. Toplamda yüzde 93’lük bir kesim, eğitim için aile bütçesinin zorlandığını söylüyor.