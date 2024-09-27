Yurt çapında "Yaşatacağız" mitingi: Ses, sokak hayvanları için yükselecek

HABER MERKEZİ

Yaşatacağız! Platformu, 29 Eylül Pazar günü saat 17.00’de birçok ilde eşzamanlı gerçekleşecek büyük bir miting düzenliyor. Yaşam hakkı savunucuları, katliam yasasına karşı ses yükseltecek.

Platform, daha önce İstanbul Kadıköy, Beşiktaş ve Şişhane’de gerçekleştirdiği kitlesel eylemlerle görünürlük kazandı. Pazar günü ise ilk kez miting düzenleyecek. Mitinge, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği ve KESK İstanbul Şubeler Platformu da destek verecek.

Pazar günü Maltepe’de buluşacak olan binlerce kişi, Süreyya Plajı durağı önünde saat 16.00’da toplanarak miting alanına yürüyüş gerçekleştirecek. Miting, yürüyüşün ardından saat 17.00’de başlayacak.

Hayvan hakkı savunucuları Ankara, İzmir ve Antalya’da de eylemler planlandı. Ankara’da katliam yasasına karşı ortak miting örgütleyen Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK Ankara Şubeler Platformu ve DİSK İç Anadolu Temsilciliği 29 Eylül Pazar saat 15.00’te AKM’den Tandoğan’a yürüyüşle miting alanında toplanacaklarını duyurdu.

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları da 29 Eylül Pazar saat 16.00’da İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda buluşarak Gündoğdu Meydanı’nda miting alanına yürüyeceklerini duyurdu.

Antalya’da ise Yaşatacağız! Platformu, Yaşam İçin Yasa Platformu, Antalya Vegan Platformu ve Attalos Gönüllüleri’nin düzenlediği büyük Antalya buluşması 29 Eylül Pazar saat 18.00'de Attalos Meydanı'nda gerçekleşecek.

Platform ayrıca, tüm illerdeki hayvan hakkı savunucularına, Meclis açılmadan önceki son pazar günü olan 29 Eylül Pazar günü yaşadıkları ilde eylem yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

MİTİNGE ÇAĞRI

Platform, mitinge çağrı için yaptığı açıklamada yasadaki değişikliklerin Meclis tatile girmeden önce aceleyle görüşülüp oylandığını vurguladı. Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma kararı vermemesine dikkat çekilen açıklamada, yurt çapında gerçekleşecek kitlesel miting ve eylemlerle değişikliklerin meşru olmadığının yüksek sesle haykırılacağı ifade edildi. “Katliam yasasına, toplama kamplarına karşı sokaktayız” diyen platform, tüm yaşam hakkı savunucularını 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek miting ve eylemlere katılmaya çağırdı.

SANATÇILARDAN DESTEK

Öte yandan sanatçılar da miting ve eylemlere katılma çağrısında bulundu. Aralarında Alaz Pesen, Algı Eke, Aslı Büyükköksal, Aslı Tohumcu, Banu Kanıbelli, Barış Atay, Bennu Yıldırımlar, Cenk Erdem, Ceyda Köybaşıoğlu, Deniz Tekin, Ferhat Tunç, Kalben, Mehmet Teoman, Murat Serhasi Toktaş (Siya Siyabend), Nazlı Bulum, Nebil Özgentürk, Nergis Öztürk, Nilüfer Verdi, Oya Baydar, Pınar Aydınlar, Sema Kaygusuz, Sevin Okyay, Sibel Köse, Sinan Çalışkanoğlu, Tilbe Saran, Tolga Sağ, Yasemin Göksu gibi oyuncu, müzisyen, yazar ve yönetmenlerin de bulunduğu 175 sanatçı ve edebiyatçı, kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak bilinen yasaya karşı TBMM’nin açılmasından hemen önce düzenlenecek miting ve eylemlere destek açıklaması yaptı.

Sanatçılar ve edebiyatçılar, yaptıkları çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Katliam yasasına karşı güçlü bir ses çıkarmak, hep beraber ‘Yaşatacağız!’ demek için 29 Eylül’de buluşalım.

30 Temmuz 2024’te, Meclis en karanlık günlerinden birini yaşadı. Halkın büyük çoğunluğunun itirazına rağmen, sokaklarda yaşayan hayvanları toplama kamplarına kapatmayı ve katletmeyi amaçlayan yasa değişikliği Meclis’te kabul edildi. O günden beri Türkiye’nin dört bir yanından katliam haberleri geliyor ve ne yazık ki bunlar, yasanın sadece küçük bir provası.

Oysa toplumun çoğunluğu, yüzlerce yıldır yaşam alanlarımızı paylaştığımız hayvan dostlarımızın toplama kamplarına kapatılmasına ve katledilmesine karşı. Hayvan hakkı savunucuları ve uzmanlar, yapılması gerekenin kedi köpek üretiminin ve ticaretinin durdurulması ve ‘kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat’ modelinin uygulanması olduğunu yıllardır yüksek sesle savunuyor. Türkiye’de çoğunluk, Anayasa Mahkemesinden, daha fazla kayıp yaşanmadan önce bu utanç verici yasayı iptal etmesini bekliyor.

Bu bir yaşam hakkı meselesi. Kadınların, çocukların, göçmenlerin ve LGBTİ+‘ların yaşam hakkı mücadelesinde olduğu gibi, hayvan dostlarımızın yaşam hakkını savunmak için de birlikteliğimiz ve dayanışmamız hayati önem taşıyor.

Bu sorumlulukla, hayvan dostlarımızın ve tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmak için herkesi 29 Eylül saat 17.00’de Maltepe’de gerçekleşecek ‘Yaşatacağız Mitingi’ne davet ediyoruz. İstanbul'la eş zamanlı olarak İzmir’de ve Ankara'da da yapılacak olan mitinglere ve belki de bu çağrıyla umutlanarak ülkenin başka illerinde de örgütlenecek eylemlere katılımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dayanışmanın gücünü hissetmek ve katliam yasasına karşı sesimizi çok daha gür çıkarmak, ‘Yaşatacağız’ demek için 29 Eylül’de hep beraber olalım.

Umutluyuz, çünkü biliyoruz ki onlar bir avuç, biz milyonlarız."